Faberge yumurtalarından biri Süleyman Kerimov'un olduğu düşünülen lüks yatta bulundu! Fiji yolunda olan lüks yatta ele geçirilen parçalar şaşırttı













Savaş sırası ve sonrasında Rus Oligarklara yapılan yaptırımlar gündemde oldukça yer edindi. Bu yaptırımlar çeşitli ülke de hala uygulanıyor. Rus oligarkı olan Süleyman Kerimov'un yatına ele geçirilmişti. Yatta çıkan parçalardan en çok ilgili Faberge yumurtası olduBunun ilginç bir detayıl olduğu söylendi. Hangi yatta olduğu netlik kazanmadı fakat Fiji yolunda olan yat olduğu belirlendi. Belirlenen yatın ise Süleyman Kerimov'a ait olduğu bilgisi konuşuluyor.ABD Federal Soruşturma Bürosu Süleyman Kerimov hakkında kara para akladığını söyledi. Kanıtlara dayanarak konuştuğunu da cümlelerine ekledi.Faberge yumurtaları oldukça değerli. Gustav Faberge ve Carl Faberge tarafından yapılmıştı. 53 adet bulunuyordu. Fakat 8 tanesinin nerde olduğu bilinmiyor. Geriye kalan yumurtalar ise zengin iş adamlarında olduğu biliniyor. Yumurtalar değerli taşlar ve mücevherlerde süslenmiştir. Yumurtaların, Malcolm Stevenson Forbes, Kraliçe Elizabeth, Monako Prensi III. Raininer gibi isimlerin koleksiyonlarında yer aldığı da biliniyor.