GÜNDEM
21 Temmuz 2022 - 17:51

Faberge yumurtalarından biri Süleyman Kerimov'un olduğu düşünülen lüks yatta bulundu! Fiji yolunda olan lüks yatta ele geçirilen parçalar şaşırttı

Ukrayna savaş döneminde yaptırımlarla karşı karşıya kalan Süleyman Kerimov'un yatı olduğu düşünülen Fiji açıklarında bulunan lüks yatta Faberge yumurtalarında biri ortaya çıktı. Faberge yumurtaları çok değerli olduğu bilinir.

GÜNDEM
21 Temmuz 2022 - 17:51
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Faberge yumurtalarından biri Süleyman Kerimov'un olduğu düşünülen lüks yatta bulundu! Fiji yolunda olan lüks yatta ele geçirilen parçalar şaşırttı


Savaş sırası ve sonrasında Rus Oligarklara yapılan yaptırımlar gündemde oldukça yer edindi. Bu yaptırımlar çeşitli ülke de hala uygulanıyor.

Rus oligarkı olan Süleyman Kerimov'un yatına ele geçirilmişti. Yatta çıkan parçalardan en çok ilgili Faberge yumurtası oldu
Süleyman Kerimov'un yatı
Bunun ilginç bir detayıl olduğu söylendi. Hangi yatta olduğu netlik kazanmadı fakat Fiji yolunda olan yat olduğu belirlendi. Belirlenen yatın ise Süleyman Kerimov'a ait olduğu bilgisi konuşuluyor.



ABD Federal Soruşturma Bürosu Süleyman Kerimov hakkında kara para akladığını söyledi. Kanıtlara dayanarak konuştuğunu da cümlelerine ekledi.
faberge yumurtaları nerede

Faberge yumurtaları oldukça değerli. Gustav Faberge ve Carl Faberge tarafından yapılmıştı. 53 adet bulunuyordu. Fakat 8 tanesinin nerde olduğu bilinmiyor. Geriye kalan yumurtalar ise zengin iş adamlarında olduğu biliniyor. Yumurtalar değerli taşlar ve mücevherlerde süslenmiştir.

Yumurtaların, Malcolm Stevenson Forbes, Kraliçe Elizabeth, Monako Prensi III. Raininer gibi isimlerin koleksiyonlarında yer aldığı da biliniyor.

EDİTOR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
İlginizi Çekebilir
Son dakika! İnstagram hata veriyor! İnstagram kullanıcıları yaşadıkları sorunlardan dolayı İnstagram çöktü mü ? sorusunu akıllara getirdi
Son dakika! İnstagram hata veriyor! İnstagram kullanıcıları yaşadıkları sorunlardan dolayı İnstagram çöktü mü ? sorusunu akıllara getirdi
İBB'nin hastalıklı diyerek kestiği ağaçların yerine ektiği fidanlar kurudu!
İBB'nin hastalıklı diyerek kestiği ağaçların yerine ektiği fidanlar kurudu!
Son Haberler
Sıfır makyaj halini paylaşan Nurgül Yeşilçay, genç kızlara taş çıkartıyor!
Sıfır makyaj halini paylaşan Nurgül Yeşilçay, genç kızlara taş...
Son dakika! İnstagram hata veriyor! İnstagram kullanıcıları yaşadıkları sorunlardan dolayı İnstagram çöktü mü ? sorusunu akıllara getirdi
Son dakika! İnstagram hata veriyor! İnstagram kullanıcıları yaşadıkları...
Emeklilere çifte ödeme! Maaş dışında karşılıksız 5 bin 250 lira için nakit desteği
Emeklilere çifte ödeme! Maaş dışında karşılıksız 5 bin 250 lira...
Düzce ilinin posta kodu nedir? Düzce ve ilçelerinin posta kondu numaraları
Düzce ilinin posta kodu nedir? Düzce ve ilçelerinin posta kondu numaraları
İBB'nin hastalıklı diyerek kestiği ağaçların yerine ektiği fidanlar kurudu!
İBB'nin hastalıklı diyerek kestiği ağaçların yerine ektiği fidanlar...
Konya'da korkunç bir kaza yaşandı! Yaralıların durumu ağır
Konya'da korkunç bir kaza yaşandı! Yaralıların durumu ağır
Mersin’de akıl almaz olay! Diş tedavisini beğenmediği doktora saldırdı
Mersin’de akıl almaz olay! Diş tedavisini beğenmediği doktora saldırdı
Karayollarında kaçak geçişlerin gecikme cezası 4 katına çıktı!
Karayollarında kaçak geçişlerin gecikme cezası 4 katına çıktı!
Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yıllar sonra aynı projede! Netflix plartformunda yayınlanacak olan film için bir araya gelen ikilinin set fotoğrafları sızdırıldı
Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yıllar sonra aynı projede! Netflix...
Avrupa Merkez Bankası, 11 yıldır değiştirmediği faizi bu yıl değiştirdi
Avrupa Merkez Bankası, 11 yıldır değiştirmediği faizi bu yıl değiştirdi
2022 Temmuz ayı PPK toplantısında faiz yüzde 14'te sabit bırakıldı!
2022 Temmuz ayı PPK toplantısında faiz yüzde 14'te sabit bırakıldı!
Emekli olanlara promosyon müjdesi! 1.750 TL para hesaplara yatacak
Emekli olanlara promosyon müjdesi! 1.750 TL para hesaplara yatacak
Market alışverişi yapanlar dikkat! 150 TL hediye para ödenecek! Kampanyanın bitiş tarihi yaklaşıyor
Market alışverişi yapanlar dikkat! 150 TL hediye para ödenecek! Kampanyanın...
Merve Boluğur ilk kez sahne alacak! Merve Boluğur'un bilet fiyatı şaşkına çevirdi
Merve Boluğur ilk kez sahne alacak! Merve Boluğur'un bilet fiyatı şaşkına...
Avrupa Birliği Rusya’ya yeni yaptırımlar getirdi! AB’den Rusya ekonomisine sert hamle
Avrupa Birliği Rusya’ya yeni yaptırımlar getirdi! AB’den Rusya...