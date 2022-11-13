SPOR
13 Kasım 2022 - 22:24

Fabio Martins menajerler aracılığıyla Medipol Başakşehir'e önerildi

Bir süredir sözleşmesiz olarak serbest statüde yer alan Fabio Martins'in menajerinin Medipol Başakşehir ile bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

SPOR
13 Kasım 2022 - 22:24
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Fabio Martins menajerler aracılığıyla Medipol Başakşehir'e önerildi


Spor Toto Süper Lig'de bu sezonun en flaş ekiplerinden biri olan Medipol Başakşehir'de Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak Al Wahda'da forma giymesinin ardından sözleşmesini feshederek bonservisini eline alan 29 yaşındaki Portekizli futbolcu Fabio Martins'in menajerinin önerisiyle birlikte Başakşehir'e önerildiği öğrenildi.



Fabio Martins Medipol Başakşehir transfer

Martins için son karar Emre Belözoğlu'nun

Medipol Başakşehir yönetiminin Fabio Martins'in menajeriyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile görüşmek için süre istediği öğrenildi.

Emre Belözoğlu ile Fabio Martins'in transferi için bir görüşme gerçekleştirilirken, Başakşehir yönetiminin hocasının kararına göre hareket edeceği söyleniyor.

Ekibiyle detaylıca bir görüşme gerçekleştirmesinin ardından Fabio Martins transferi için bir karar vereceği öğrenilen Emre Belözoğlu'nun önümüzdeki günler içerisindek kararını yönetime ileteceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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