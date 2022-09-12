YAŞAM
12 Eylül 2022 - 06:50

Fabrikada çıkan yangında 3 işçi dumandan zehirlendi

Adıyaman'da, bir fabrikada çıkan yangında dumandan etkilenerek zehirlenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM
12 Eylül 2022 - 06:50
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Fabrikada çıkan yangında 3 işçi dumandan zehirlendi


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan özel bir fabrikada yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangında pamuk balyaları alev alarak yanmaya başladı. Bu esnada fabrika görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, bir yandan da alevlere müdahalede bulundu.

Pamuk balyalarında çıkan yangına ilk müdahaleyi fabrikaya ait itfaiye ekipleri yaparken daha sonradan olayın gerçekleştiği yere gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek oldu. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen olayda fabrika işçilerinden Sercan Ç., Mustafa Ö., ve Abuzer Ö., dumandan zehirlendi.



İşçilere ilk müdahale olay mahaline çağrılan sağlık personelince yapıldı. Dumandan zehirlenen 3 işçi bundan sonra kent merkezinde bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak burada tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Editörü
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