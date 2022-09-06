Fabrikada patlama: 2 işçi öldü













Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada belli olmayan bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine birden fazla ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Patlamanın yaşandığı fabrikaya gelen sağlık personelleri 2 işçinin kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Patlamanın yaşandığı fabrikada incelemeler devam etmektedir.