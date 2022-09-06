Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada belli olmayan bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine birden fazla ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Patlamanın yaşandığı fabrikaya gelen sağlık personelleri 2 işçinin kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Patlamanın yaşandığı fabrikada incelemeler devam etmektedir.
YAŞAM
06 Eylül 2022 - 13:56
Fabrikada patlama: 2 işçi öldü
Gaziantep'te bir fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi hayata gözlerini yumdu.
YAŞAM
06 Eylül 2022 - 13:56
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