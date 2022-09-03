TEKNOLOJİ
03 Eylül 2022 - 19:43

Facebook'ta en uygun gönderi paylaşma saati? Facebook'ta en ideal paylaşım saati ne? Facebook gönderi paylaşma zamanı

Dünya çapında milyonları aşkın sosyal medya kullanıcısına sahip olan Facebook, sosyal paylaşım platformu olarak hizmet vermektedir. Bu platformdaki üyeler gün içinde çok sayıda paylaşım yapabilmektedir. Gönderilerin paylaşılması için belirli zamanlarda paylaşım yapmak ise daha çok kişiye ulaşmak demektir. Herkes tarafından merakla Facebook’ta ne zaman gönderi paylaşmalıyım? Facebook’ta gönderi paylaşmak için en ideal saat ne? Tarzında sorular araştırılıyor. İşte Facebook’ta paylaşım yapmanın en ideal saati….

TEKNOLOJİ
03 Eylül 2022 - 19:43
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Facebook’ta en uygun gönderi paylaşma saati? Facebook'ta en ideal paylaşım saati ne? Facebook gönderi paylaşma zamanı


Facebook gün içerisinde kullanıcıların sık sık gönderi paylaşımı yaptığı bir platformdur. Bu platform üzerinden yapılan paylaşımlar takipçiler tarafından beğenilerek başkalarına da ulaştırılabilmektedir. Bir gönderinin çok daha fazla ilgi görmesi için en uygun zamanda paylaşılmasına dikkat etmek gerekmektedir.

Facebook’ta En Uygun Gönderi Paylaşma Saati Nedir?

Facebook ile hem bireysel hem de gruplara yönelik paylaşımlar yapılabilmektedir. Bu paylaşımların daha çok kişiye ulaşmasını isteyen Facebook kullanıcıları hangi saat diliminde paylaşım yapılırsa çok daha fazla kişiye ulaşabileceklerini merakla araştırıyor.



Facebook’ta gönderi paylaşma saatinin en uygun olduğu saat için sabah 08:00 ve öğlen 12:00 saatleri en az görüntülenme alan saatlerdir. Bu saat aralığında Facebook uygulamasının kullanım oranında düşüklük yaşandığı, bu saat dilimlerinin gönderi paylaşmak için uygun saat aralığı olmadığını göstermektedir.

facebook

Facebook’ta gönderi paylaşmak için en ideal saat dilimi veya günlerin neler olduğuna değinmek gerekirse:

• Facebook paylaşımları için en ideal günler: Facebook üzerinden yapılan paylaşımların en çok beğeni aldığı gün Çarşamba olarak bilinmektedir. Çarşamba günleri yapılan paylaşımlar çok daha fazla takipçi tarafından görüntülenmesi mümkündür.

• Facebook paylaşımları için orta seviye günler: Facebook üzerinden yapılan paylaşımların orta seviyede beğeni aldığı günler Pazartesi ve Salı günleri olarak bilinmektedir. Bu Günlerde Çarşamba gününe oranda çok daha düşük etkileşim almak mümkün olacaktır. 

• Facebook paylaşımları için en kötü günler: Facebook üzerinden yapılan paylaşımların en düşük beğeni aldığı günler Cuma ve Cumartesi olarak bilinmektedir. Bu günlerde insanlar genelde kendilerine daha fazla zaman ayırdığı için Facebook üzerinden paylaşımlara bakılma oranı düşüş yaşamaktadır.

• Facebook üzerinden en çok içerik paylaşılan saat: Facebook kullanıcıları gün içerisinde özellikle saat 13:00’ de paylaşım yapmaktadır. Paylaşımların en yüksek tıklanma aldığı saat ise 15:00 olarak bilinmektedir. Bu saatte yapılan paylaşımlar en çok tıklanma sayısına ulaşabilir.

• Facebook üzerinden paylaşım yapılacak en ideal saatler: Facebook kullanıcılarının gönderileri için en çok beğeni ve tıklanma alması için belirli saat aralığını tercih etmesi gerekmektedir. Facebook en ideal paylaşım saatleri 13:00 – 16:00'dır.

• Facebook üzerinden paylaşım yapılacak en kötü saatler: Facebook kullanıcılarının yaptığı paylaşımlara en az tıklanma alınan saatler ise gece 24:00 – 08:00 saatleri ve sabah 08:00 – 12:00 saatleri arasıdır.

Yapılan bu analizler doğrultusunda Facebook’ta en ideal gönderi paylaşımı yapma saatinin 13.00’ten sonra yapılması ve hafta içi günlerinde olması ve paylaşılması daha etkili bir iletişim kurmaya yardımcı olacaktır. Saat 13.00’ten sonra ve hafta içi günlerinde paylaşım yapmak daha çok beğeni ve tıklanma alınmasına yardımcı olmaktadır.

Sabahın erken saatleri ve gecenin geç saatlerinde yapılan ve bununla beraber hafta sonları yapılan paylaşımlar diğer kullanıcıların dinlenme zamanlarına denk gelmesinden dolayı bu zaman dilimlerinde paylaşım yapmak az beğeni ve tıklanma alınmasına neden olacaktır. Bu yüzden hafta içi günlerinde saat 13.00’ten sonra yapılan paylaşımlar daha çok kişiye ulaşılmasına ve daha çok tıklanmayla birlikte beğeni alınmasında olumlu faktör olarak rol oynamaktadır.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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