DÜNYA
21 Şubat 2022 - 01:04

Facebook'ta skandal! 13 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı..

Facebook'ta yönetici olarak görev yapan Jeren Miles'in 13 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği konuşuluyor. Yöneticinin görevine hemen son verilirken şirket, söz konusu olaya ilişkin de kamuoyu açıklaması yaptı.

DÜNYA
21 Şubat 2022 - 01:04
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Facebook'ta skandal! 13 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı..
Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu sosyal medya platformu Facebook, son günlerde taciz iddiası ile gündeme geldi. YouTube platformunda ortaya atılan iddiaya göre Facebook'un yöneticilerinden Jeren Miles'in 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğu ileri sürüldü. 




YouTube'da yayınlanan 2 saatlik videoda, Miles'in çocuğa skandal bir video gönderdiği ve videoda da çocuğa 'nasıl flört edildiğine dair' bilgi verdiği iddia ediliyor. Söz konusu olaya ilişkin bir açıklama yayınlayan Miles, yaptığı savunmasında çocukla asla buluşmak gibi bir niyetinin olmadığını sadece flört ettiğini söylediği öğrenildi.




OTEL ODASINA ÇAĞIRMIŞ

Jeren Miles'in açıklamaları sonrası bir başka iddia daha ortaya atıldı ve Miles'in çocuğu Ohio'daki bir otele çağırdığı ve çocukla otel odasında görüştüğü kareler ortaya çıkarıldı.

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında Meta şirketi söz konusu olayın duyulmasında hemen sonra yönetici Miles'ın işine son verildiği bildirilirken bu iddiaların ciddiyetinin abartılamaz olay hakkında araştırmaların devam ettiği aktarıldı.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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