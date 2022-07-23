TEKNOLOJİ
23 Temmuz 2022 - 00:04

Facebook'tan radikal karar! Ana sayfa akışı değişiyor..

Facebook'un ana sayfasında değişiklik yapılmasına dair bir karar alındı. Bu sayede kullanıcılara, makine öğrenimi ile ilgili farklı içerikler gösterilecek.

TEKNOLOJİ
23 Temmuz 2022 - 00:04
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Facebook'tan radikal karar! Ana sayfa akışı değişiyor..


Meta çatısı altında faaliyetine devam eden Facebook, radikal bir karar aldı ve ana sayfa akışını değiştirmeye karar verdi. Meta şirketi tarafından ana sayfa değişikliğine ilişkin yapılan duyuruda mobil cihazlar üzerinden giren kullanıcıların fark edeceği yeni akış sekmesi gösterildi.

Facebook ana sayfa akışı



Bu sekme, kullanıcılara takip ettikleri kişilerden gruplara veya sayfalara kadar tüm gönderileri fitreleme imkanı sağlıyor. Diğer taraftan; ana sayfada akışındaki içerikler ise bu sekmeyle kronolojik sıraya geçiyor ve bu şekilde kullanıcılara gösteriliyor.

Facebook ana sayfa akışı

Facebook kullanıcıları aynı zamanda favoriye aldıkları kişilerin ya da sayfalardan gelen gönderilerini görebilmek için isterlerse ikinci bir akış sayfası da oluşturabiliyorlar.

"Yeni özellik test aşamasında"

Meta şirketinden yapılan açıklamada ana sayfa yeni akış sekmesinin şimdilik Android ve iPhone işletim sistemini kullanan belirli sayıdaki kullanıcılar tarafından görüntülendiği ve yeni özelliğin önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılar için açılmasının planlandığı bildirildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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