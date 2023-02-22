Facebook ve Instagram'da paylaşım yaparken dikkat! Artık ücretli oldu

Zor mali durumlarla karşı karşıya kalan sosyal medya şirketleri, gelirlerini artırmanın yeni yollarını arıyor.
Euronews haberine göre Facebook ve Instagram'ın ana şirketi Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg, aylık 11.99 USD'den (yaklaşık 22.5 TL) başlayan fiyatlarla bilgisayarda ücretli abonelik başlattığını açıkladı. platform sahiplerinin hesaplarını kontrol etmek. Cep telefonlarında aylık maliyeti 14,99 dolardır.
Avustralya ve Yeni Zelanda'da bu hafta ilk kez tanıtılacak abonelik, kimlik doğrulama hizmetleri ve "müşteri hizmetlerine doğrudan erişim" gibi faydalarıyla Elon Musk'ın Twitter'da kullandığı "mavi onay rozeti" uygulamasıyla benzerlik gösteriyor. Zuckerberg, resmi bir kimlikle hesap doğrulamaya ve dolayısıyla Facebook ve Instagram'dan mavi onay mührü almaya olanak tanıyan yeni kayıt hizmetinin "özgünlüğü ve güvenliği güçlendirdiğini" duyurdu. Zuckerberg tarafından sağlanan bilgilere göre "Meta Verified" şeklinde bilinen bu hizmet, hesap dolandırıcılığına karşı ek korumaları ve müşteri desteği için doğrudan erişimi sunuyor.