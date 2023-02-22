Facebook ve Instagram'da paylaşım yaparken dikkat! Artık ücretli oldu













ŞARTLARI NELERDİR?

HANGİ YOLLARI ETKİLİYOR?

Zor mali durumlarla karşı karşıya kalan sosyal medya şirketleri, gelirlerini artırmanın yeni yollarını arıyor.Euronews haberine göre Facebook ve Instagram'ın ana şirketi Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg, aylık 11.99 USD'den (yaklaşık 22.5 TL) başlayan fiyatlarla bilgisayarda ücretli abonelik başlattığını açıkladı. platform sahiplerinin hesaplarını kontrol etmek. Cep telefonlarında aylık maliyeti 14,99 dolardır.Avustralya ve Yeni Zelanda'da bu hafta ilk kez tanıtılacak abonelik, kimlik doğrulama hizmetleri ve "müşteri hizmetlerine doğrudan erişim" gibi faydalarıyla Elon Musk'ın Twitter'da kullandığı "mavi onay rozeti" uygulamasıyla benzerlik gösteriyor. Zuckerberg, resmi bir kimlikle hesap doğrulamaya ve dolayısıyla Facebook ve Instagram'dan mavi onay mührü almaya olanak tanıyan yeni kayıt hizmetinin "özgünlüğü ve güvenliği güçlendirdiğini" duyurdu. Zuckerberg tarafından sağlanan bilgilere göre "Meta Verified" şeklinde bilinen bu hizmet, hesap dolandırıcılığına karşı ek korumaları ve müşteri desteği için doğrudan erişimi sunuyor.Meta Verified'a kaydolmak için uygunluk gereksinimlerini karşılamanız, 18 yaşından büyük olmanız ve adınız ve fotoğrafınızla eşleşen resmi bir Facebook veya Instagram kimliği sağlamanız gerekir. Yeni teklif, Elon Musk tarafından Twitter için başlatılan aylık 8 dolarlık mavi onaya oldukça benziyor ancak Meta, şirketin kuralları gereği önceden doğrulanmış hesapları değiştirmediğini söylüyor.Hizmete katılan kullanıcılar, Instagram ve Facebook mecralarında yayımlanan hikayeler ve videolar için özel etiket alıyor. Kullanıcılar tüm bunlarla beraber Facebook'ta içerik oluşturucular için ödemelerin ayda 100 ücretsiz yıldız ya da dijital para birimleri alabilecek. Ancak şirket, profilde yer alan profil adı, kullanıcı adı, doğum tarihi ya da fotoğrafın değiştirilmesinin Meta Verified aboneliğinin yenilenmesini ve doğrulama talebi sürecini gerektirdiği konusunda uyarıyor. Meta Verified izni henüz işletme ve şirketlere açık değildir.