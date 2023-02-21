





İNSTAGRAM VE TWİTTER'DAN MAVİ TIK ÜCRETİ







Facebook ve Instagram hesabı olanlara kötü haber: Artık bu ücreti ödemek zorundasınız. Twitter CEO'su Elon Musk'ın mavi tık ücreti alacağını duyurmasının ardından facebook ve instagram da harekete geçti. Meta CEO'su Mark Zuckerberg yaptığı açıklamada tıpkı twitter gibi onaylanmış hesaplardan ücret alınacağının bilgisini verdi. Mavi tık ücreti alınacak! İşte detaylar...Twitter CEO'su Elon Musk, twitterdan mavi tıklı hesaplardan ayda ya da yılda belirli bir ücretin alınacağını söylemişti. Dünyanın en zenginleri arasında yer alan Elon Musk, geçtiğimiz günlerde twitterı da satın almıştı. Alır almaz çalışmalara başlayan Musk, twitterden mavi tık ücreti alacağını söylemişti. Çok geçmeden diğer sosyal medya hesapları da harekete geçti. İnstagram ve facebook CEO'ları da kolları sıvayarak aynı tip ücretin bu sosyal mecralardan alınacağının müjdesini verdi.Yapılan açıklmaya göre instagram ve facebook hesaplarının sahibi Meta CEO'su Mark Zuckerberg belirli kullanım ücreti alacak. Belirli bir ücret karşılığında kullanım bedeli alınacak. Kullanıcılar belirli bir ücret ödeyerek Meta Verified denilen mavi tık'ı satın alabilecekler. Mavi tıklı hesaplar onaylanmış ve resmileşmiş hesaplardır. Bu hesapların kişiye ait olduğu resmi olarak onaylanır.İlk olarak mavi tık ücreti Avustralya ve Yeni Zelenda'daki müşterilerden alınacak. Daha sonra ise diğer ülkelere yayılması hedefleniyor. Mavi tıklı hesapların bir çok yönden avantajlı yönü bulunuyor. Taklitçilere karşı koruma, müşteri çekme, daha çok izlenme ve tık alma gibi pek çok alternatifi bulunuyor.