Facebook ve Instagram kullananlara kötü haber! Artık 228 TL ödenecek







META'DAN KRİTİK KARAR: KULLANICILAR 11,99 DOLAR ÖDEYECEK







Meta Verified, bu hafta ilk olarak Avustralya ve Yeni Zelanda'da piyasaya sürülecek. Bu hizmet, kullanıcıların hesaplarını bir devlet kimliğiyle doğrulamalarına, mavi bir rozet alarak hesaplarının doğruluğunu onaylatmalarına ve ekstra kimlik korumasına sahip olmalarına olanak tanıyacak. Ayrıca, kullanıcılar Meta Verified hesabı üzerinden müşteri desteği sağlayabilecekler. Konuyla ilgili açıklama yapan Mark Zuckerberg, bu yeni hizmetin kullanıcılara daha güvenli bir deneyim sunacağını söyledi.Facebook, yeni abonelik hizmeti Meta Verified'in özgünlük ve güvenliği artırmak için tasarlandığını söyledi. Şirket, Facebook ve Instagram'da zaten doğrulanmış hesapların bundan etkilenmeyeceğini belirtirken, abonelik hizmetine sadece 18 yaşından büyük kullanıcıların erişebileceğini ifade etti. Hizmet henüz işletmelerin kullanımına sunulmamıştır. Geçtiğimiz yıl Twitter'da rakip bir sosyal medya ağı başlatma girişiminde bulunan Musk'ın çabaları, reklamcıların endişelenmesine ve sitenin geleceği hakkında şüphe uyandıran sahte hesaplarla dolu utanç verici bir sonla sonuçlandı. Bu nedenle, Musk çabasını kısa bir süre askıya aldı ve Aralık ayında sessizce yeniden başlattı. Meta'nın duyurusu ise sosyal medya devinin geçen yıl mali zorluklarla boğuştuğu döneme denk geldi. Kasım ayında şirket, tarihinin en büyük işçi azaltımını gerçekleştirerek 11.000 çalışanının veya personelinin %13'ünü işten çıkaracağını duyurmuştu.Son aylarda Silikon Vadisi devlerinin işten çıkarma dalgasına ek olarak, sektör ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Meta da bu durumdan etkilendi ve geçen yıl 11.000 çalışanını veya yüzde 13'ünü işten çıkarma kararı aldı. Şirketin hisse fiyatı da 12 ayda üçte iki oranında düştü, ancak 2023'te biraz toparlandı. Zuckerberg, Meta'nın geleceği konusunda hala iyimser ve şirketin sanal gerçeklik dünyası olan metaverse'a büyük bir yatırım yaptığı biliniyor. Şirketin son yıllık satış düşüşü beklenenden daha az sert oldu ve Facebook'taki günlük kullanıcı sayısı ilk kez iki milyara ulaştı.