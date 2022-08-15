TEKNOLOJİ
15 Ağustos 2022 - 19:18

Facebook ve Instagram kullanıcıları dikkat! Adım adım izleniyoruz..

Meta şirketi çatısı altında toplanan Facebook ve Instagram içerisinde uygulama içi tarayıcılarda bir kod çalıştırıldığı ve bu kod ile kullanıcı verilerinin topladığı ortaya çıktı.

TEKNOLOJİ
15 Ağustos 2022 - 19:18
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Facebook ve Instagram kullanıcıları dikkat! Adım adım izleniyoruz..


Dünyanın en çok kullanıcısına sahip platformların başından gelen Facebook ve Instagram'da kullanıcıların adım adım izlendikleri ortaya çıktı. Uygulama içerisinde gürlen web sitesininin ziyareti sırasında tercih edilen tarayıcıya değil de, özel bir uygulama içi tarayıcıya yönlendirilmesiyle ortaya çıkan bu durum bir çok kullanıcıda endişe yarattı.

Araştırmacı Felix Krause, söz konusu gelişmeye ilişkin yaptığı açıklamasında yönlendirilen tarayıcıların ziyaret edilen her web sitesi çerçevesine javascript kodunu enjekte ettiğini ve bu sayede de uygulamaların sizi web siteleri üzerinden potansiyel olarak izlendiğinin tespit edildiğini söyledi.



Facebook ve Instagram kullanıcıları dikkat

Krause, bu yönlendirmeyi özellikle Instagram uygulamasının yaptığını ve reklam kısımlarına tıklanma yapıldığında yönlendirilen her web sitesine bir izleme kodunun enjekte edildiğini ifade etti. Bu uygulama ile birlikte platform; dokunulan her düğme ya da bağlantılarla tüm kullanıcıların etkileşimlerini, metin konusundaki seçimlerini, ekran görüntülerini ve kredi kartı numaralarıyla şifrelerini herhangi bir form girişi ile izleyebiliyorlar.

Apple, tüm yönergelerinde ihlal davranış sergiliyor

Yapılan araştırmada, Facebook ile Instagram platformlarının iOS sürümleri çerçevesinde böyle bir izlenme şeklinin olduğu belirtilirken, aynı kodların Android uygulamaları içinde de çalıştığı açıklandı.

Facebook ve Instagram kullanıcıları dikkat

iOS'un sunduğu 14.5 sürümüyle gelen 'Uygulama Takibi Şeffaflığı' ile birlikte uygulamaların diğer şirketlerin uygulamalarıyla ve aynı zamanda web sitelerindeki etkinliğinin takip edilmesi öncesinde izin istemesi gerektiği vurgulanırken anlaşılacağı üzere çatı şirket olarak var olan Meta'nın, uygulamaları içerisinde gizli kodları çalıştırıp Apple'ın da yönergelerinin ihlal edildiği aktarıldı.

Meta, söz konusu iddiaları reddetti!

Facebook ve Instagram kullanıcıları dikkat

Konuya ilgili bir açıklama yapan Meta, ortaya atılan bu iddialar sonrasında bri açıklama yaparak kodların yönergelere ilişkin bir ihlal davranışı sergilemediği belirtildi.

Krause'a göre ise ziyaret edilmesi gereken güvenli bir siteye Safari, Firefox veya Chrome gibi tarayıcıların kullanılarak gidilmesi durumu oluşsaydı javascript kodunun enjekte edilmesinin mümkün olması imkansızdı.

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EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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