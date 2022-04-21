Faciadan dönüldü! İETT otobüs şoförü direksiyonda kalp krizi geçirdi

Kağıthane Seyrantepe'de sabah saatlerinde gerçekleşen korkunç kazada iddialara göre yolcuların bulunduğu bir İETT otobüsünün şoförü Müslüm Akadaşli seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Bir anda kontrolden çıkan otobüs, diğer araçlara çarptı. Gerçekleşen Kaza sebebiyle araçlarda hasar oluştu. Kazanın yetkililere ihbar edilmesiyle olay yerine çok sayıda sağlık,polis ve itfaiye ekipleri intikal etti. Yolcular araçtan tahliye edilirken, vatandaşlar otobüsteki şoförü çıkartarak müdahale etti. Müslüm Akadaşli ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte de yoğunluk oluştu. Kitlenene trafik sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.
Kalp krizi geçiren şoföre müdahale eden yolculardan Kemal İclal isimli esnaf, “Biz esnafız bir ses duyduk. Otobüs araçlara çarptı. Büyük ihtimalle kalp krizi geçirdi. Ya da bir hastalık nedeniyle bayıldı. Araçtan çıkardık. Yere yatırdık. Müdahale ettik. Kendine geldi daha sonra ambulansa koyarak gönderdik. Az yolcu var onlar da bir şey yoktu. Otobüste yaralı yoktu. Kendisine seslendiğimizde gözünü açtı” dedi.
Öte yandan faciadan dönülün kazanın görüntüleri çevre kameraları tarafından kaydedildi.
Kalp krizi geçiren şoföre müdahale eden yolculardan Kemal İclal isimli esnaf, “Biz esnafız bir ses duyduk. Otobüs araçlara çarptı. Büyük ihtimalle kalp krizi geçirdi. Ya da bir hastalık nedeniyle bayıldı. Araçtan çıkardık. Yere yatırdık. Müdahale ettik. Kendine geldi daha sonra ambulansa koyarak gönderdik. Az yolcu var onlar da bir şey yoktu. Otobüste yaralı yoktu. Kendisine seslendiğimizde gözünü açtı” dedi.
Öte yandan faciadan dönülün kazanın görüntüleri çevre kameraları tarafından kaydedildi.