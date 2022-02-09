YAŞAM
09 Şubat 2022 - 20:47
Güncelleme: 09 Şubat 2022 - 21:03

Faciadan kurtuldu! Cep telefonunun bataryası bomba gibi patladı

Gaziantep’te bir cep telefonu tamircisi batarya tamiri sırasında cep telefonunun bataryası adeta bomba gibi patladı. Yaşanan o kaza anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

YAŞAM
09 Şubat 2022 - 20:47
Güncelleme: 09 Şubat 2022 - 21:03
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Faciadan kurtuldu! Cep telefonunun bataryası bomba gibi patladı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre ekran tamiratının yapılacağı ve kapağının sökülebilmesi için ısıtıldığı cep telefonunun bataryası bir anda bomba gibi patladı. Patlayan batarya alev topuna dönerken cep telefonu o sırada başka bir telefonun tamiratını yapan Mehmet Ali Kar'ın üzerine geldi. Yanan cep telefonundan kurtulmaya çalışan Mehmet Ali Kar, ayağından hafif şekilde yaralanırken, olası faciadan dönülen olay  anı ise kameralara anbean yansıdı. 




“Canımı kurtarmak için kaçmaya çalıştım”



Patlayan telefondan kaçmaya çalıştığını söyleyen 20 yaşındaki cep telefonu tamircisi Mehmet Ali Kar, “Elimde bir cihaz vardı sorununu çözmeye çalışıyordum. Yan tarafımda da ekran sökmek için ısıtıcı cihazımın üzerinde telefon vardı. Cep telefonundaki batarya eskimiş olduğu için bir anda patladı. Bende kendi canımı kurtarmak için kaçmaya çalıştım. Sadece ayağımda biraz yanık oluştu ancak pek önemli bir yara değil. Telefon tamiri yapanlara seslenmek istiyorum, çok fazla eskimiş bataryaları değiştirmeleri gerekirse ısıtıcıda çok fazla kalmasın, dikkatli olsunlar” dedi.
Olaya tanık olan Hamit Atmaca ise vatandaşlara cep telefonlarının bataryalarının değişiminde daha kaliteli markalar tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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