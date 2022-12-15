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15 Aralık 2022 - 20:46

Facunda Campazzo yarışında son durum...

Kızılyıldız, Real Madrid, Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano... Yıldız oyuncunun NBA dönüşü Avrupa'daki yeni durağının neresi olacağı büyük merak konusu.

SPOR
15 Aralık 2022 - 20:46
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Facunda Campazzo yarışında son durum...

Geçtiğimiz haftalarda NBA’de Dallas Mavericks tarafından serbest bırakılan Facundo Campazzo’nun Avrupa’ya dönmesi beklenirken yıldız oyuncunun adresi de netleşmeye başladı. 2020/21 sezonunun ilk aylarında Real Madrid'den ayrılarak Denver Nuggets'a imza atan Arjantinli oyun kurucu, NBA'de geçirdiği 2.5 yıllık sürenin ardından yıldızının parladığı kıtaya, Avrupa'ya geri dönmeye hazırlanıyor. EuroLeague'de hâlâ belirleyici ve fark yaratan oyuncu konumunda olacağı inanılan Facundo Campazzo'nun birçok talibi var. Ancak ona sadece bir kişi sahip olacak. Hangi takımın Campazzo ile gücüne güç katacağı ise büyük merak konusu. Zira Campazzo eklemesi, şu anda herhangi bir takım doğrudan playoff potasına sokabilir. Ne hoş ki onu isteyen takımlar arasında halihazırda playoff potasında olan takımlar da var. Campazzo'nun yeni takımını bulması aslında haftalar öncesinde belli olabilirdi ancak sözleşmesindeki bağlayıcılık, Real Madrid ile olan maddi hesaplar ve talibinin çok olması bu süreci uzattı. Bazı takımlar, bu yarıştan çekildi ve geri sadece iki takım kaldı: Real Madrid ve Kızılyıldız. İki takımın ismini yan yana koyduğumuzda Real Madrid'in her açıdan Campazzo'ya daha cazip bir teklif yapacağını herkes düşünür. Ancak masadaki en iyi teklifi veren takım Kızılyıldız. Luca Vildoza'yı da sezon içinde kadrosuna katan Sırplar, koç değişikliği sonrası sezonun en flaş takımı oldu ve ligin dibinden bir anda kendini playoff savaşında buldular. Vildoza ve Nedovic gibi yetenek bolluğu olan kısa rotasyonuna bir de Campazzo eklendiği vakit, insan neler olacağını tahmin edemeden duramıyor. Real Madrid içinse son şans artık bu gece. Yoksa... Campazzo, Belgrad'a giden bir uçakta kendisine yer ayırtabilir. 

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
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