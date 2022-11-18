GÜNDEM
18 Kasım 2022 - 11:32

Fahiş fiyat denetimine giren 21 işletmeye rekor ceza!

Yumurta'dan süte, makarnadan yoğurda, deterjandan diğer tüm temizlik malzemelerine kadar olan ürünlerde uygulanan fiyat kontrolleri sonucunda 21 firmaya 9.4 milyon lira ceza kesildi.

GÜNDEM
18 Kasım 2022 - 11:32
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Fahiş fiyat denetimine giren 21 işletmeye rekor ceza!


Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Haksız Fiyatlar Komisyonu bu yıl yedinci toplantısı gerçekleştirdiği bildirildi.

Perakende zincirleri ile ulusal ve yerel düzeyde faaliyet gösteren diğer kuruluşların katılacağı konferansta yumurta, süt, makarna ve yoğurt gibi bakkaliye ürünleri, deterjan, sabun gibi temizlik ürünleri ve benzeri ürünlere yönelik fiyat artışlarının belirlenmesi için bakanlığın açıklayacağı sonuçlar masaya yatırıldı. Bazı ürünlerde meydana gelen fiyat artışının tespit edilmesi amacı ile ulusal ve yerel alanda faaliyette bulunan zincir marketlerle birlikte diğer işletmelere yönelik olarak bakanlık tarafından gerçekleştirilen denetim çalışmalarının sonuçları ele alındı.



21 işletmeye rekor ceza

TÜM ÜRÜNLERE TİTİZ FİYAT DENETİMİ

Bu kapsamda iç piyasa da dahil olmak üzere 21 firmaya 9 milyon 403 bin 237,50 lira idari para cezası verilmesine karar verildi. Bu işletmelerin ayrıca stokçuluk yaptıkları değerlendirmeye alındı.

TÜM ÜRÜNLERE TİTİZ FİYAT DENETİMİ

 Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana sütten tahıl ürünlerine, bebek bezi ve bakkaliyeden temizlik malzemelerine, sebze ve meyveden ekmeğe, yangın ekipmanlarından KDV iadelerine kadar binlerce işletme ve ürün kurulları tarafından denetlendi. Elektronik pazarından araç depolamaya kadar tüm işletmeler tek tek incelendi.

PANDEMİDEN BU GÜNE KADAR 56 MİLYON 602 BİN TL İDARİ CEZA KESİLDİ

21 işletmeye rekor ceza

 Kurul, fahiş fiyat artışları ve stok kontrolleri ile kesintisiz devam ediyor. Haksız Fiyat Tespit Komisyonu, tedarik zincirlerinde serbest piyasa koşullarının sağlıklı ve düzenli bir şekilde işlemesine katkıda bulunmak ve tüketicileri korumak amacıyla tüketici, özel sektör ve kamuoyu temsilcilerini bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Bu kapsamda bu güne kadar yapılan denetimlerde aşırı fiyat artışı ve stok seviyesi tespit eden firmalara 56 milyon 602 bin 168 TL idari para cezası kesildi.

 Covid-19 salgını sürecinde piyasalarda aksamalara yol açan haksız ve rekabeti bozucu uygulamaların önlenmesi kapsamında 16 Nisan 2020'de Perakende Düzenleme Kanunu'nda yapılan değişiklikle, üreticiler, tedarikçiler, perakendeciler, işletmelere fahiş fiyat artışlarından ve depolamadan kaçınma zorunluluğu getirilmiştir. Gerekli görülmesine karar verilmiş ve bu çerçevede idari yaptırımlar uygulamak ve cezaları belirlemek için Haksız Fiyat Değerlendirme Komitesi oluşturulmuştur.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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