Haksız Fiyat Tespit Komisyonu'nun değerlendirmesi sonucunda tespit edilen fahiş fiyatlama ve saklama uygulamaları bir yıl içinde tekrar durumunda idari para cezaları önceki cezaların iki katı oranında artırılacak. Haksız Fiyat Komisyonu Yönetmeliği'nde acil durum, afet, ekonomik dalgalanma gibi acil durumlarda faaliyet gösteren Haksız Fiyat Komitesi'nin çalışma politikası değiştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikte yapılan değişiklikle, ceza gerektiren bir suçun bir takvim yılı içinde tekrarı halinde, her tekerrürde bir önceki cezanın neredeyse iki katı kadar bir para cezası verilecek. Yönetmelikte yer alan bir başka hüküm ise, para cezasının miktarının belirlenmesinde "fiil" olarak adlandırılan ibare "kabahat" olarak değiştirmiştir.
GÜNDEM
15 Mart 2023 - 11:58
Fahiş fiyatları tekrarlayan zincir marketlere 2 kat ceza geliyor!
Resmi Gazete'de yayınlanan bir karar gereği, bir yıl içinde zincir marketlerde tekrarlanan fahiş fiyatlandırma, bir öncekinin iki katı para cezası ile sonuçlanacak. 100.000 TL'den 2 milyon TL'ye kadar para cezası verilebilecek.
GÜNDEM
15 Mart 2023 - 11:58