Fahiş fiyatları tekrarlayan zincir marketlere 2 kat ceza geliyor!

2 MİLYON TL'YE VARAN PARA CEZASI

Haksız Fiyat Tespit Komisyonu'nun değerlendirmesi sonucunda tespit edilen fahiş fiyatlama ve saklama uygulamaları bir yıl içinde tekrar durumunda idari para cezaları önceki cezaların iki katı oranında artırılacak. Haksız Fiyat Komisyonu Yönetmeliği'nde acil durum, afet, ekonomik dalgalanma gibi acil durumlarda faaliyet gösteren Haksız Fiyat Komitesi'nin çalışma politikası değiştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikte yapılan değişiklikle, ceza gerektiren bir suçun bir takvim yılı içinde tekrarı halinde, her tekerrürde bir önceki cezanın neredeyse iki katı kadar bir para cezası verilecek. Yönetmelikte yer alan bir başka hüküm ise, para cezasının miktarının belirlenmesinde "fiil" olarak adlandırılan ibare "kabahat" olarak değiştirmiştir.Yeni maddeye göre, haksız fiyat tespit kuruluşu idari yaptırımları uygularken cezanın miktarına karar verirken dolandırıcılık, tekerrür, ihlal sayısı ve idari ihlallerden kaynaklanan kazanç ve zararın miktarı gibi sorular soruyor. , failin ihmalini ve mali durumunu dikkate almalıdır. Düzenleme aynuı zamanda, komisyon değerlendirmelerinde uygulanan cezaların altında yatan perakende düzenleme yasalarına yapılan atıfları değiştirir. Bu Yönetmelik uyarınca Perakende Ticareti Düzenleyen Kanunun 18 inci maddesinin (i) bendi yerine (k) bendini esas almaktadır. Yukarıdaki fıkra uyarınca fahiş fiyat uygulamalarının her bir ihlali için 10.000 TL'den 100.000 TL'ye kadar; istifçilik, piyasa dengelerini ve aynı zamanda serbest rekabeti bozan faaliyetler ile tüketicilerin mala ulaşmasını engelleyen faaliyetler için her bir ihlal yönünde idari para cezası öngörülmüştür. Bu kapsamda 100.000 TL ile 2 milyon TL arasında bir cezai işlem uygulanacaktır.