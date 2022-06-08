Fahiş kira artışları ile ilgili son dakika! Bakan Bozdağ açıkladı

Kira düzenlemelerine yönelik yapılan çalışmaların sonuna gelindi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ‘’ Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023 senesine kadar yenilenecek olan kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkanı getiriliyor’’ açıklamalarında bulundu.

Bekir Bozdağ açıklamada bulundu.

Bozdağ ayrıca’’ Böylelikle konut kiralarında, bir sene süre ile bir önceki yılın yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilmesi getiriliyor. Bunun üzerinde yapılacak artışların geçerli olmadığını ifade ediyor. Geçici olmasına özellikle önem verdik. Geçici bir düzenleme. Kiracı ve ev sahibi hukukuna halel vermeden ikisinin de ortak fedakarlık yapmasına özen gösterdik’’ dedi.

Bir önceki uygulama ise 1 senelik TÜFE’nin ortalamasına göre zam yapılıyordu ve son çıkan veri tablosu yüzde 39.33 olarak gerçekleşmişti.

5 senesini dolduran kiracılar için ise,