EKONOMİ
08 Haziran 2022 - 11:41

Fahiş kira artışları ile ilgili son dakika! Bakan Bozdağ açıkladı

Herkesi zor durumda bırakan son zamanda gündemden düşmeyen bir haber de kiraların artması idi. Fahiş kiralar ile ilgili dört bakanın ortak düzenlemesinin sonuna gelindi. Son dakika açıklama Bakan Bozdağ’dan geldi. İşte detaylar…

EKONOMİ
08 Haziran 2022 - 11:41
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Fahiş kira artışları ile ilgili son dakika! Bakan Bozdağ açıkladı
Kira düzenlemelerine yönelik yapılan çalışmaların sonuna gelindi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ‘’ Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023 senesine kadar yenilenecek olan kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkanı getiriliyor’’ açıklamalarında bulundu.
Bekir Bozdağ açıklamada bulundu.
Bozdağ ayrıca’’ Böylelikle konut kiralarında, bir sene süre ile bir önceki yılın yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilmesi getiriliyor. Bunun üzerinde yapılacak artışların geçerli olmadığını ifade ediyor. Geçici olmasına özellikle önem verdik. Geçici bir düzenleme. Kiracı ve ev sahibi hukukuna halel vermeden ikisinin de ortak fedakarlık yapmasına özen gösterdik’’ dedi.
Bir önceki uygulama ise 1 senelik TÜFE’nin ortalamasına göre zam yapılıyordu ve son çıkan veri tablosu yüzde 39.33 olarak gerçekleşmişti.
 5 senesini dolduran kiracılar için ise,
Burada özellikle altını çizmek istenilen, 5 senesini dolmuş ve bundan ötürü kira bedeli güncellenecek kira sözleşmelerini bu düzenleme açıklama itibari ile kapsamamaktadır. Kira artışı yapılması başka bir hukuki durum, ancak altıncı senesine giren kiracıların kiralarının güncellenesi farklı bir durumdur.
Kira artış oranı ile ilgili açıklama

 
EDİTOR
Tuğçe Kızıldemir
Tuğçe Kızıldemir
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