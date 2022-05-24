EKONOMİ
24 Mayıs 2022 - 21:48
Güncelleme: 24 Mayıs 2022 - 21:48

Fahiş Kira Artışlarına Önlem Gelecek mi ? Bakanlar Toplandı

Türkiye'de son aylarda fahiş derecede artan ev kiralarına önlem için hükümet harekete geçti. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Adalet Bakanı ve Hazine ve Maliye Bakanı toplanarak çözüm önerileri masaya yatırılacak.

EKONOMİ
24 Mayıs 2022 - 21:48
Güncelleme: 24 Mayıs 2022 - 21:48
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Fahiş Kira Artışlarına Önlem Gelecek mi ? Bakanlar Toplandı
Türkiye'de son dönemlerde yüzde 100'lere varan kira artışlarına karşılık hükümet harekete geçerek kapsamlı bir çalışma başlattı. 

3 Bakan toplandı
Bu kapsamda  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Adalet Bakanı ve Hazine ve Maliye Bakanı ve bakanların görevlendirdiği uzman kişiler TBMM'de bir araya gelerek çözüm önerilerini masaya yatırdı. 

Kiralara tavan fiyat gelir mi ? 
TBMM'de 3 bakanın hazır olarak katıldığı toplantıda kiralara tavan fiyat uygulaması ile birlikte belediyelerin işbirliği ile ucuz konut inşa edip, ucuz bir şekilde vatandaşa kiralama gibi çeşitli seçenekler tartışılacak.

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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