Fahiş Kira Artışlarına Önlem Gelecek mi ? Bakanlar Toplandı

Türkiye'de son dönemlerde yüzde 100'lere varan kira artışlarına karşılık hükümet harekete geçerek kapsamlı bir çalışma başlattı.



3 Bakan toplandı

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Adalet Bakanı ve Hazine ve Maliye Bakanı ve bakanların görevlendirdiği uzman kişiler TBMM'de bir araya gelerek çözüm önerilerini masaya yatırdı.



Kiralara tavan fiyat gelir mi ?

TBMM'de 3 bakanın hazır olarak katıldığı toplantıda kiralara tavan fiyat uygulaması ile birlikte belediyelerin işbirliği ile ucuz konut inşa edip, ucuz bir şekilde vatandaşa kiralama gibi çeşitli seçenekler tartışılacak.



