Fahrettin Altın'a hakaretten yargılanan Kaftancıoğlu'na beraat kararı













KAFTANCIOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

CHP İstanbul Bölge Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 14 Nisan 2020'de Üsküdar'da İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin yakınında kaçak inşaat yapıldığı iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. Kaftancıoğlu'nun iddiasının hemen ardından Anadolu 40. Asliye Mahkemesi'ne dava açıldı. Davaya gerekçe olarak ise "kamu görevlisine hakaret" suç laması gösterildi.Canan Kaftancıoğlu, 40. Anadolu Ceza Mahkemesi'nde başlayan duruşmaya bizzat katılırken duruşmada her iki tarafın avukatları da hazır bulundu. Başvurucunun avukatları, sanıkların işlediği suçları işlediğini belirterek Canan Kaftancıoğlu'nun cezalandırılmasını istemiştir. Savcı, önceki mütalaasını tekrarladığını söyledi. Mahkeme, Kaftancıoğlu'nu, isnat edilen suçun hukuki unsurunun bulunmadığı gerekçesiyle beraat ettirdi.Kaftancıoğlu, beraat kararının ardından sosyal medya hesabından şunları paylaştı: