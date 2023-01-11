GÜNDEM
11 Ocak 2023 - 14:53

Fahrettin Altın'a hakaretten yargılanan Kaftancıoğlu'na beraat kararı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaretten hakkında dava açılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılanmasında mahkeme beraat kararı verdi.

GÜNDEM
11 Ocak 2023 - 14:53
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Fahrettin Altın'a hakaretten yargılanan Kaftancıoğlu'na beraat kararı


CHP İstanbul Bölge Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 14 Nisan 2020'de Üsküdar'da İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin yakınında kaçak inşaat yapıldığı iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. Kaftancıoğlu'nun iddiasının hemen ardından Anadolu 40. Asliye Mahkemesi'ne dava açıldı. Davaya gerekçe olarak ise "kamu görevlisine hakaret" suç laması gösterildi.

Canan Kaftancıoğlu



Canan Kaftancıoğlu, 40. Anadolu Ceza Mahkemesi'nde başlayan duruşmaya bizzat katılırken duruşmada her iki tarafın avukatları da hazır bulundu. Başvurucunun avukatları, sanıkların işlediği suçları işlediğini belirterek Canan Kaftancıoğlu'nun cezalandırılmasını istemiştir. Savcı, önceki mütalaasını tekrarladığını söyledi. Mahkeme, Kaftancıoğlu'nu, isnat edilen suçun hukuki unsurunun bulunmadığı gerekçesiyle beraat ettirdi.

KAFTANCIOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Kaftancıoğlu, beraat kararının ardından sosyal medya hesabından şunları paylaştı:

Canan Kaftancıoğlu

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