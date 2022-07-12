Karayollarında denetim yapan kişilere Fahri Trafik Müfettiş denir. Son zamanların en çok rağbet gören mesleklerinden bir tanesi olan Fahri Trafik Müfettişliği, çok sayıda kişi tarafından araştırılıyor. Trafik kazalarını aza indirmek ve trafiğin yoğunluğunun en az seviyeye düşmesi için sürücülerin kurallara uymasını sağlamayan Fahri Trafik Müfettişleri aynı zamanda denetimler yaparak trafik kadınını bir düzen sağlarlar. İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan fahri trafik müfettişleri, aynı trafik polisleri gibi trafikte kurallara uymayan sürücüleri tespit ederler ve tutanak tutarak kural ihlali yapan sürücülere ceza keserler. Bu kişiler aynı zamanda gönüllü trafik denetçileri olarak da tanımlanırlar.
KAMU PERSONELİ
12 Temmuz 2022 - 17:15
Fahri Trafik Müfettiş nedir, nasıl olunur? Fahri Trafik Müfettişi maaşı ve başvuru şartları
Son zamanlarda Türkiye'de artış gösteren nüfus ve trafikte olan araç sayısının fazla olmasından dolayı Fahri Trafik Müfettişlik mesleği çok fazla rağbet görmektedir.Buna bağlı olarak 'Fahri Trafik Müfettiş nedir?' sorusuna yanıt aranırken nasıl olunacağına dair bilgi sahibi olmak için araştırmalar yapılıyor. İşte, Fahri Trafik Müfettiş olma şartları ve başvuru süreci
KAMU PERSONELİ
12 Temmuz 2022 - 17:15