Fahri Trafik Müfettiş nedir, nasıl olunur? Fahri Trafik Müfettişi maaşı ve başvuru şartları

Fahri Trafik Müfettiş nasıl olunur?

Fahri Trafik Müfettişleri ne iş yaparlar?

Fahri Trafik Müfettişi maaşı ne kadar?

Karayollarında denetim yapan kişilere Fahri Trafik Müfettiş denir. Son zamanların en çok rağbet gören mesleklerinden bir tanesi olan Fahri Trafik Müfettişliği, çok sayıda kişi tarafından araştırılıyor. Trafik kazalarını aza indirmek ve trafiğin yoğunluğunun en az seviyeye düşmesi için sürücülerin kurallara uymasını sağlamayan Fahri Trafik Müfettişleri aynı zamanda denetimler yaparak trafik kadınını bir düzen sağlarlar. İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan fahri trafik müfettişleri, aynı trafik polisleri gibi trafikte kurallara uymayan sürücüleri tespit ederler ve tutanak tutarak kural ihlali yapan sürücülere ceza keserler. Bu kişiler aynı zamanda gönüllü trafik denetçileri olarak da tanımlanırlar.Fahri Trafik Müfettişi olmak isteyenlerin aşağıda belirtilen bazı şartları mutlaka taşımaları gerekmektedir. Bu şartlar ise şöyledir; - T.C. vatandaşı olmak, - 40 yaşını doldurmuş olmak, - Yüksekokul mezuniyetine sahip olmak, - En az 10 yıl sürücü belgesine sahip olmak, - Asli kusur sahibi olarak ölümlü ya da yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak, - Fahri Trafik Müfettişi olarak müracaat yapılma tarihinden geriye doğru 5 yıl içinde hakkında 100 ceza puanının uygulanmasıyla sürücü belgesinin hiçbir şekilde geri alınmamış olması, - Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,* Tamamen gönüllülük esası ile çalışırlar. * Trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri tespit ederek tutanak tutarlar. * Elden ya da elektronik ortamda kesilen ceza tutanaklarını 7 gün içinde Emniyet’e teslim ederler. * Trafik güvenliği için görüşlerini bildirirler. * Araç durdurup belge kontrolü yapmazlar.Fahri trafik müfettişleri İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak görevlendirilirler. Bu çeröçevede görev alan kişilere kimlik ve belge verilir. Türkiye genelinde 200 binden fazla fahri trafik müfettiş bulunmaktadır. Tamamen gönüllülük esasına dayanarak çalıştıkları için bu kişilere herhangi bir maaş ödemesi yapılmaz.