KAMU PERSONELİ
12 Temmuz 2022 - 17:15

Fahri Trafik Müfettiş nedir, nasıl olunur? Fahri Trafik Müfettişi maaşı ve başvuru şartları

Son zamanlarda Türkiye'de artış gösteren nüfus ve trafikte olan araç sayısının fazla olmasından dolayı Fahri Trafik Müfettişlik mesleği çok fazla rağbet görmektedir.Buna bağlı olarak 'Fahri Trafik Müfettiş nedir?' sorusuna yanıt aranırken nasıl olunacağına dair bilgi sahibi olmak için araştırmalar yapılıyor. İşte, Fahri Trafik Müfettiş olma şartları ve başvuru süreci

KAMU PERSONELİ
12 Temmuz 2022 - 17:15
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Fahri Trafik Müfettiş nedir, nasıl olunur? Fahri Trafik Müfettişi maaşı ve başvuru şartları
Karayollarında denetim yapan kişilere Fahri Trafik Müfettiş denir. Son zamanların en çok rağbet gören mesleklerinden bir tanesi olan Fahri Trafik Müfettişliği, çok sayıda kişi tarafından araştırılıyor. Trafik kazalarını aza indirmek ve trafiğin yoğunluğunun en az seviyeye düşmesi için sürücülerin kurallara uymasını sağlamayan Fahri Trafik Müfettişleri aynı zamanda denetimler yaparak trafik kadınını bir düzen sağlarlar.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan fahri trafik müfettişleri, aynı trafik polisleri gibi trafikte kurallara uymayan sürücüleri tespit ederler ve tutanak tutarak kural ihlali yapan sürücülere ceza keserler. Bu kişiler aynı zamanda gönüllü trafik denetçileri olarak da tanımlanırlar.

Fahri Trafik Müfettiş nedir, nasıl olunur

Fahri Trafik Müfettiş nasıl olunur?

Fahri Trafik Müfettişi olmak isteyenlerin aşağıda belirtilen bazı şartları mutlaka taşımaları gerekmektedir. Bu şartlar ise şöyledir;

- T.C. vatandaşı olmak,

- 40 yaşını doldurmuş olmak,

- Yüksekokul mezuniyetine sahip olmak,

- En az 10 yıl sürücü belgesine sahip olmak,

- Asli kusur sahibi olarak ölümlü ya da yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak,

- Fahri Trafik Müfettişi olarak müracaat yapılma tarihinden geriye doğru 5 yıl içinde hakkında 100 ceza puanının uygulanmasıyla sürücü belgesinin hiçbir şekilde geri alınmamış olması,

- Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

Fahri Trafik Müfettişleri ne iş yaparlar?

* Tamamen gönüllülük esası ile çalışırlar.

* Trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri tespit ederek tutanak tutarlar.

* Elden ya da elektronik ortamda kesilen ceza tutanaklarını 7 gün içinde Emniyet’e teslim ederler.

* Trafik güvenliği için görüşlerini bildirirler.

* Araç durdurup belge kontrolü yapmazlar.

Fahri Trafik Müfettişi maaşı ne kadar?

Fahri trafik müfettişleri İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak görevlendirilirler. Bu çeröçevede görev alan kişilere kimlik ve belge verilir. Türkiye genelinde 200 binden fazla fahri trafik müfettiş bulunmaktadır. Tamamen gönüllülük esasına dayanarak çalıştıkları için bu kişilere herhangi bir maaş ödemesi yapılmaz.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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