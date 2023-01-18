Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftinin en mutlu günü! Kerem bebek bugün aileye katıldı..

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, bugün öğle saatlerinde İstanbhul'da bulunan Amerikan Hastanesi'nde ikinci bebeklerine 'hoş geldin' dedi.
Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'i bir saniye bile yalnız bırakmazken anne ve bebeğin sağlık durumlarının gayet iyi oldukları belirtildi.
BEBEKLERİNE KEREM ADINI VERDİLERÇiçeği burnunda ebeveynler Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, ikinci bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyorlar. Mutlu haber çiftin sosyal medya hesaplarından paylaşılırken Burak Özçivit'in çok heyecanlı olduğu görüldü.
Bilindiği üzere çift, ilk çocuklarına Karan adını vermişlerdi. Özçivit ailesinin yeni üyesine ise Kerem adının verildiği öğrenildi.