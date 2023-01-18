MAGAZİN
18 Ocak 2023 - 15:03

Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftinin en mutlu günü! Kerem bebek bugün aileye katıldı..

Kuruluş Osman dizisiyle ekranlarda fırtınalar estiren ünlü oyuncu Burak Özçivit ile güzel oyuncu Fahriye Evcen, bugün en mutlu günlerini yaşıyorlar. Çiftin ikinci bebekleri bugün aileye katılırken İstanbul'da bulunan özel bir hastanede dünyaya gelen bebeğe 'Kerem' adının verildiği öğrenildi.

MAGAZİN
18 Ocak 2023 - 15:03
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Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftinin en mutlu günü! Kerem bebek bugün aileye katıldı..
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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, bugün öğle saatlerinde İstanbhul'da bulunan Amerikan Hastanesi'nde ikinci bebeklerine 'hoş geldin' dedi. 

Fahriye Evcen-Burak Özçivit



Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'i bir saniye bile yalnız bırakmazken anne ve bebeğin sağlık durumlarının gayet iyi oldukları belirtildi.

Fahriye Evcen-Burak Özçivit

BEBEKLERİNE KEREM ADINI VERDİLER

Çiçeği burnunda ebeveynler Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, ikinci bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyorlar. Mutlu haber çiftin sosyal medya hesaplarından paylaşılırken Burak Özçivit'in çok heyecanlı olduğu görüldü.

Fahriye Evcen-Burak Özçivit

Bilindiği üzere çift, ilk çocuklarına Karan adını vermişlerdi. Özçivit ailesinin yeni üyesine ise Kerem adının verildiği öğrenildi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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