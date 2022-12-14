Fahriye Evcen’e milyonluk hediye dudak uçuklattı







Karan kardeşini bekliyor







Güzel oyuncu Fahriye Evcen ve kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ikinci kez anne ve baba olma heyecanı yaşıyorlardı. Doğuma az bir zaman kala başarılı oyuncu Burak Özçivit’ten eşine milyonluk bir hediye geldi. Bir süredir adından sıkça söz ettiren Burak Özçivit bu sefer eşine aldığı doğum hediyesi ile çok konuşuldu.Ünlü çift bir mekan çıkışı basın mensuplarıyla karşılaştılar. Soruları geri çevirmeyen çifte ilk soru ilk çocukları Karan’ın kardeş fikrine nasıl baktığıydı. İkinci kez anne olmaya hazırlanan güzel oyuncu bu soruya ‘Karan kardeş fikrini benimsedi. Şimdi kardeşim gelse de oynasak diye bekliyor.’ Şeklinde yanıtladı. Burak Özçivit’e eşine aldığı 10 milyon değerinde ki özel plakalı araç sorulduğunda gülümseyerek cevap vermemeyi tercih etti.Günlerdir sosyal medyada ağır eleştirilere maruz kalan başarılı oyuncu Burak Özçivit durum hakkında ilk kez konuştu. Çocuk istismarıyla yargılanan oyuncu ,Kevin Spacey ile Dünya Kupası Maçını izlerken çekilen pozlarını sosyal medya hesabında paylaşan Özçivit sosyal medyada ağır tepkilere maruz kalmıştı. Bu konu sorulunca Özçivit’in cevabı : ‘ Dava hakkında bir şey bilmiyordum. Gittim, tanıştık, fotoğraf çekindik. Paylaşım yaptıktan sonra neler olduğunu öğrendim.’ Diyerek yanıtladı.