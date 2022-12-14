MAGAZİN
14 Aralık 2022 - 13:44

Fahriye Evcen'e milyonluk hediye dudak uçuklattı

Fahriye Evcen’e eşinden milyonluk doğum hediyesi

MAGAZİN
14 Aralık 2022 - 13:44
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Fahriye Evcen’e milyonluk hediye dudak uçuklattı


Güzel oyuncu Fahriye Evcen ve kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ikinci kez anne ve baba olma heyecanı yaşıyorlardı. Doğuma az bir zaman kala başarılı oyuncu Burak Özçivit’ten eşine milyonluk bir hediye geldi. Bir süredir adından sıkça söz ettiren Burak Özçivit bu sefer eşine aldığı doğum hediyesi ile çok konuşuldu. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit

Karan kardeşini bekliyor

Ünlü çift bir mekan çıkışı basın mensuplarıyla karşılaştılar. Soruları geri çevirmeyen çifte ilk soru ilk çocukları Karan’ın kardeş fikrine nasıl baktığıydı. İkinci kez anne olmaya hazırlanan güzel oyuncu bu soruya ‘Karan kardeş fikrini benimsedi. Şimdi kardeşim gelse de oynasak diye bekliyor.’ Şeklinde yanıtladı. Burak Özçivit’e eşine aldığı 10 milyon değerinde ki özel plakalı araç sorulduğunda gülümseyerek cevap vermemeyi tercih etti. Fahriye Evcen ve Oğlu Karan



Sosyal medyanın ağır eleştirileri altındaydı 

Günlerdir sosyal medyada ağır eleştirilere maruz kalan başarılı oyuncu Burak Özçivit durum hakkında ilk kez konuştu. Çocuk istismarıyla yargılanan oyuncu ,Kevin Spacey ile Dünya Kupası Maçını izlerken çekilen pozlarını sosyal medya hesabında paylaşan Özçivit sosyal medyada ağır tepkilere maruz kalmıştı. Bu konu sorulunca Özçivit’in cevabı : ‘ Dava hakkında bir şey bilmiyordum. Gittim, tanıştık, fotoğraf çekindik. Paylaşım yaptıktan sonra neler olduğunu öğrendim.’ Diyerek yanıtladı. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
Son Haberler
Moderna'dan kanserin sonunu getiren açıklama: Covid-19'u bitiren mRNA aşıları çağın vebasını yok etti!
Moderna'dan kanserin sonunu getiren açıklama: Covid-19'u bitiren mRNA...
Mauro Icardi'nin sakatlığı ile ilgili flaş iddia!
Mauro Icardi'nin sakatlığı ile ilgili flaş iddia!
Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait dizi Yalı Çapkını’nda herkesi şaşırtan gerçek
Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait dizi Yalı Çapkını’nda...
Oyuncu Pelin Karahan’a takipçilerinden tepki yağıyor
Oyuncu Pelin Karahan’a takipçilerinden tepki yağıyor
Galatasaray Milot Rashica’nın bonservisini almayı çok istiyor. Rashica’nın menajerinden açıklama geldi
Galatasaray Milot Rashica’nın bonservisini almayı çok istiyor. Rashica’nın...
Seren Serengil’den Hadise’ye hayvan benzetmesi
Seren Serengil’den Hadise’ye hayvan benzetmesi
Rafael Nadal yılın en sevilen tenisçisi olmayı başardı
Rafael Nadal yılın en sevilen tenisçisi olmayı başardı
Pazarspor’da Kemalettin Şentürk dönemi sona erdi
Pazarspor’da Kemalettin Şentürk dönemi sona erdi
PKK’ya büyük darbe! Operasyon teröre sağlam bir darbe vurdu
PKK’ya büyük darbe! Operasyon teröre sağlam bir darbe vurdu
Takımdan ayrılan genç oyuncu açıkladı: Büyük bir Fenerbahçeliyim
Takımdan ayrılan genç oyuncu açıkladı: Büyük bir Fenerbahçeliyim
Kendi Et Suyunuzu hazırlama taktikleri! Kilerinize stok suyunuzu yapın, yemeklerinizi tatlandırın
Kendi Et Suyunuzu hazırlama taktikleri! Kilerinize stok suyunuzu yapın,...
Halit Kıvanç’ın ismi yeni yapılacak stadyuma adı verilerek yaşatılacak
Halit Kıvanç’ın ismi yeni yapılacak stadyuma adı verilerek yaşatılacak
Darüşşafaka, Danimarka'dan eli boş dönüyor. Temsilcimiz Bakken Bears'a iki sayı ile kaybetti...
Darüşşafaka, Danimarka'dan eli boş dönüyor. Temsilcimiz Bakken Bears'a...
Yemek kartlarına sınırlama geliyor. Artık alışverişte kullanılamayacak
Yemek kartlarına sınırlama geliyor. Artık alışverişte kullanılamayacak
Alzheimer tedavisinde büyük gelişme! Hastalara umut olacak
Alzheimer tedavisinde büyük gelişme! Hastalara umut olacak