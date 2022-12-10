Fahriye Evcen ve bebeğinden yeni pozlar













Yaklaşık beş yıl önce yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile evliliğe adım atan ve bu evlilikten bir de Karan isminde oğlu olan Fahriye Evcen şimdiler de ikinci bebek heyecanı yaşıyor. Çalı Kuşu dizisiyle aşk yaşamaya başlayan ve bu aşkı evlilikle taçlandıran ünlü çift şimdilerde ikinci kez anne baba olma heyecanıyla sarmalanmış durumda.Ünlü oyuncu git gide belirginleşen karnı ile olan pozlarını sosyal medya hesabında paylaştı. Sosyal medyada kısa sürede çok ilgi gördü. Henüz hamileliğinin ortalarında olan ünlü oyuncudan cinsiyet yada isim ile ilgili net bir bilgi gelmedi. Takipçileri ünlü oyuncunun paylaştığı pozlara beğeni yağdırırken, bebeğin ismi ve cinsiyet merak konusu oldu.