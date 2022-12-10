MAGAZİN
10 Aralık 2022 - 21:10

Fahriye Evcen ve bebeğinden yeni pozlar

Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik süren Fahriye Evcen ikinci bebeği ile mutlu pozlarını paylaştı…

MAGAZİN
10 Aralık 2022 - 21:10
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Fahriye Evcen ve bebeğinden yeni pozlar


Yaklaşık beş yıl önce yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile evliliğe adım atan ve bu evlilikten bir de Karan isminde oğlu olan Fahriye Evcen şimdiler de ikinci bebek heyecanı yaşıyor. Çalı Kuşu dizisiyle aşk yaşamaya başlayan ve bu aşkı evlilikle taçlandıran ünlü çift şimdilerde ikinci kez anne baba olma heyecanıyla sarmalanmış durumda. Fahriye Evcen

 Henüz belli değil 



 Ünlü oyuncu git gide belirginleşen karnı ile olan pozlarını sosyal medya hesabında paylaştı. Sosyal medyada kısa sürede çok ilgi gördü. Henüz hamileliğinin ortalarında olan ünlü oyuncudan cinsiyet yada isim ile ilgili net bir bilgi gelmedi. Takipçileri ünlü oyuncunun paylaştığı pozlara beğeni yağdırırken, bebeğin ismi ve cinsiyet merak konusu oldu. Fahriye Evcen

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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