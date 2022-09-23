GÜNDEM
23 Eylül 2022 - 18:26

Faillerin yakalanış haberini şehidin kabri başında aldılar: 'Bir nebze de olsa içimize su serpildi'

Tunceli'de 26 Eylül 2012 tarihinde 6 asker ve 1 sivil vatandaşı şehit eden bölücü terör örgütü mensubu eli kanlı hain teröristler, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın nefes kesen operasyonuyla yurtdışında yakalandı. Teröristlerin yakalandığını öğrenen şehit ailesi, evlatlarının mezarı başında, "Bir nebze de olsa içimize su serpildi, çocuğumuz rahat uyuyacak” dedi.

GÜNDEM
23 Eylül 2022 - 18:26
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Faillerin yakalanış haberini şehidin kabri başında aldılar: 'Bir nebze de olsa içimize su serpildi'


Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı, yıllar süren fiziki ve teknik takip sonucu katiller Atilla Çiçek ve Hüseyin Yıldırım'ı sınır hattındaki nefes kesen operasyonla yakalayarak, ülke dışından ülkeye getirdi. O gün vatanı ve bayrağı uğruna şehit olan askerlerden Kadir Dadaş'ın, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yer alan Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan babası Cemal Dadaş, annesi Mehriban Dadaş, halası Serin Dadaş ve yengesi Evdegül Dadaş, şehit Kadir Dadaş'ın katillerinin yakalandığı haberini şehidin kabri başında aldı.

“Vatan sağ olsun"



Oğlunun katillerinin yakalandığı haberini alınca yüreklerine bir nebze de olsa su serpildiğini kaydeden şehidin babası Cemal Dadaş, “Kadir'imin katilleri yakalandı. Cumhurbaşkanımıza, Milli İstihbarat Teşkilatımıza, askerlerimize ve katillerin yakalanmasında emeği geçen herkese tek tek çok teşekkür ederim. Bir nebze de olsa içimize su serpildi. Çocuğum rahat uyuyacak. Vatanımız bölünmeyecek, bayrağımız hiçbir zaman inmeyecek. Kimsenin vatanımızı bölmeye, bayrağımızı indirmeye gücü yetmez. Vatan sağ olsun. Bir Kadir gider, bin tane Kadir onun peşini bırakmaz” şeklinde konuştu. Dadaş, “Ben bu katillerin sadece ölmesini istemiyorum. Bunlar, vatanımızı hiçbir zaman bölemeyeceklerini ve bayrağımızı hiçbir zaman indiremeyeceklerini bilsinler. Benim oğlumun bunlara can borcu, kan borcu ve namus borcu yoktu. Benim çocuğum vatani görevini yaptı. Benim oğlum bayrağımız uğruna, vatanımız uğruna can verdi, şehit oldu. Ben oğlumun uğruna canını vermiş olduğu bayrağımızla bu katillerin aynı karede yer almasını da kesinlikle istemiyorum. Bu katillerin yanına ay yıldızlı bayrağımız yakışmıyor. Benim oğlumun yanına yakışıyor bayrağımız. Bu katillerin ülkemizde yaşama hakkı yok” dedi.

"Oğlum bu gece rahat uyuyacak"

Şehit Kadir Dadaş'ın kabri başında fotoğrafını okşayan annesi Mehriban Dadaş, “Oğlumun katili bulundu, bu akşam rahat uyuyacak. İçime su serpildi. Oğlumun katillerinin bulunmasında bütün emeği geçenlere teşekkür ederim. Vatanımız sağ olsun” derken, şehidimizin halası Serin Dadaş da “Yeğenimin katillerinin yakalanmasından dolayı içimiz ferahladı. Allah'ım inşallah onları da perişan edecek. Katilleri yakalayanlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah hiçbir zaman vatanımız bölünmez, bayrağımız inmez. Vatanımız ve bayrağımız için ailece her an canımızı vermeye hazırız. Acımız çok büyük” şeklinde konuştu.

Şaban Kardeş

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Haber Editörü
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