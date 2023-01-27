Faiz derdiyle uğraşmak istemeyene fırsat! O banka 20.000 TL sıfır faizli kredi verecek! Ödeme kolaylığı mest edecek

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Bankalar 2023 yılına hızlı başladı. Bankalar 2023 yılı başından bu yana çeşitli kredi
kampanyaları ile vatandaşa kredi sağlamaya devam ediyor. Akbank sıfır faizli kredi kampanyasını sundu. Peki bu krediye başvuru yapmak için şartlar neler?
Akbank’ın duyurduğu bu kampanya kısa süre için geçerli bir kampanyası kampanyadan isteyen herkes yararlanabilecek. Akbank kendi müşterilerine özel bir kampanya ile faizsiz kredi imkanı sağlayacak.
KREDİYE BAŞVURU ŞARTI NE?
Krediinin geçerlilik son tarihi 31 Ocak 2023 olarak belirlendi. Ak bank 10 bini ihtiyaç kredisi 10 bin I ise nakit avans olarak verecek. Ancak kredi alabilmek için ön koşul kredi notunun düşük olmaması olarak belirlendi. Akbank’ın mobili üzerinden Akbank müşterisi olan ve düşük faizli krediden yararlananlar bu krediden yararlanma imkânı bulamayacak. Akbank’I cebine indiren müşteriler Akbanklı olduktan sonra krediden yararlanabilecek. KREDİ KULLANMAK İSTEYENLER TIKLAYIN!