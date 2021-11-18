EKONOMİ
18 Kasım 2021 - 16:59

Faiz indiriminden sonra dolar ve altından sert yükseliş!

Merkez Bankası tarafından açıklanan faizde 100 baz puan indirim sonrası hem dolar kuru hem de altın yeniden rekor tazeledi. Dolar/TL 11.35 seviyesine çıkarken aynı dakikalarda Euro/TL 12,58 seviyesine çıktı. Gram altın ise rekorunu 675 liraya taşıdı.

EKONOMİ
18 Kasım 2021 - 16:59
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Faiz indiriminden sonra dolar ve altından sert yükseliş!
Merkez Bankası'nın bugün gerçekleştirdiği 'Para Politikası Kurulu' toplantısı sonrası politika faizi 100 baz puan indirildi ve yüzde 15 eviyesine çekildi. Kararın açıklanmasından hemen sonra ise hem döviz kurları hem de altın yükselişe geçti.








Dolar/TL 18 kasım iş günü içerisinde 11.35 seviyelerine çıkarken, şu dakikalarda 11.21 liradan işlem gördüğü aktarıldı. Doların rekor tazelediği dakikalarda Euro/TL'de ise 12,58 seviyeleri aşıldı.



Faiz kararından önce 628 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı ise 658 liraya kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken altın, saat 16.30 itibarıyla dolar 11,29'dan, gram altın ise 675 liradan işlem görmeye başladı.

 
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