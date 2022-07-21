EKONOMİ
21 Temmuz 2022 - 11:57

Faiz kararı öncesinde döviz piyasası hareketlendi! Dolar ve Euro'da değer kazancı

Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan faiz kararı öncesi döviz kurlarında yukarı yönlü bir hareketlilik yaşandı. Dolar ve Euro değer kazancı yaşarken piyasaların yukarı yönlü yükselişi rekor tazeleme olarak değerlendirildi. peki, 21 temmuz Dolar ve Euro ne kadar oldu? İşte, döviz piyasasında anlık durum...

EKONOMİ
21 Temmuz 2022 - 11:57
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Faiz kararı öncesinde döviz piyasası hareketlendi! Dolar ve Euro'da değer kazancı


Haftanın dördüncü günü döviz piyasalarında kurlar hafif çaplı bir yükselişe geçti. merkez Bankası'nın faiz kararının açıklanacağı gün yükseliş trendine giren dolar ve euro kurundaki değişim ise merak konusu oldu. 21 Temmuz güncel döviz kurları faiz kararı açıklanmadan önce yakın takibe alınırken yükseliş eğilimini sürdürmeye devam eden dolar ve euro, kendi rekorlarını yeniden tazeledi.

21 Temmuz 2022 Perşembe güncel döviz kurları

21 Temmuz 2022 Perşembe güncel döviz kurları

Son haftalarda yükselme kaydeden dolar ve bir süredir düşüş eğiliminde olan euro, TCMB faiz karrı öncesi yeniden atağa geçti. Dolar, dün aştığı 17,60 seviyesini geçti ve an itibarıyla 17,67 seviyesinden işlem görmeye başladı. Euro ise bir süredir ilk defa 18 seviyesini aşarak 18,0363 civarından seyrederken düşüş eğilimine giren euro, an itibarıyla 17,98 liradan işleme devam ediyor.

Gözler Merkez Bnakası'nın faiz kararında



21 Temmuz piyasalarını etkileyecek olan en önemli durum Merkez Bankası'nın faiz kararı. Ekonomistler faizin yüzde 14 oranında sabit kalmasını beklerken bankaların faiz kararları ile birlikte döviz kurlarında bir oynama artışı yaşanabileceği ifade ediliyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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