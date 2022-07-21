Faiz kararı öncesinde döviz piyasası hareketlendi! Dolar ve Euro'da değer kazancı

Haftanın dördüncü günü döviz piyasalarında kurlar hafif çaplı bir yükselişe geçti. merkez Bankası'nın faiz kararının açıklanacağı gün yükseliş trendine giren dolar ve euro kurundaki değişim ise merak konusu oldu. 21 Temmuz güncel döviz kurları faiz kararı açıklanmadan önce yakın takibe alınırken yükseliş eğilimini sürdürmeye devam eden dolar ve euro, kendi rekorlarını yeniden tazeledi.
21 Temmuz 2022 Perşembe güncel döviz kurları
Gözler Merkez Bnakası'nın faiz kararında
21 Temmuz piyasalarını etkileyecek olan en önemli durum Merkez Bankası'nın faiz kararı. Ekonomistler faizin yüzde 14 oranında sabit kalmasını beklerken bankaların faiz kararları ile birlikte döviz kurlarında bir oynama artışı yaşanabileceği ifade ediliyor.