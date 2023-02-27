Faiz kararı tahminleri değiştirdi! İslam Memiş parasını ona yatıranları uyardı: Paranız yanar!







MV Faiz İndirim Kararını Açıkladı







Faiz Kararı Sonrası İslam Memiş’ten Uyarı Geldi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu bir araya geldi. Para Politikası Kurulu ile faizi %8,5’e indirildi.Faiz indirimi kararına ilişkin bilgilendirmeye yönelik yapılan açıklamada;‘’Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %9’dan %8,5’e indirildi. Türkiye’nin geliştirmiş olduğu stratejik nitelikte çözüm araçları sayesinde gıda sektörü de olmak üzere arz kısıtlarının da olumsuz etkileri de azaltılmış oldu.’’Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik merkez bankaları tarafından geliştirilmiş olan yeni deslekleyen uygulama ve araçlarla çözüm üretme gayretleri gözlemlendi. Aynı zamanda finansal piyasalar, durgunluk risklerine karşı faiz artışı yapmakta olan merkez bankalarının faiz artımı döngüleri sonlandırılacak.Merkez Bankası’nın açıklamaları adına uzman isim Memiş, ‘’Parayla para kazanılan devir bitti.’’ Diyerek yatırımcılara büyük uyarı verdi. Konuk olduğu YouTube kanalında değerlendirmelerinde bulunan Memiş gram altınla ilgili açıklamalar da yaptı. ‘’Piyasada son iki haftadır tat tuz bulunmamaktadır.’’ Açıklamasını yaptı. Beklentileri karşılamayan enflasyon yüksek kaldığı için Mart’a kadar değil Haziran’a kadar faiz artımının yapılacağı söylendi.