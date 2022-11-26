Faiz kararında sonra dengeler alt üst oldu! Yıl sonu dolar tahmini de değişti..

Uzun zamandır beklenen Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. . Merkez bankası beklentiler doğrultusunda hareket ederek faiz oranlarını 1,5 puan indirerek %9'a çekti. Faizler iki yıl sonra tek hanelere indi ancak son dört seansta Merkez faiz indirimleri 5 puana ulaştı. Enflasyon ve kur yükselmeye devam ederken faiz oranlarının yeniden inidirilmesi piyasalardaki dengeleri altı üst etti. Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz oranlarını 150 baz puan indirerek %9'a çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonuna kadar tek haneli rakamlara ineceğini söyleyerek faiz indiriminde ısrarrarcı olduklarını bir kez daha belirtti. Merkez, faiz oranlarını Ekim'de 150 baz puan, Ağustos ve Eylül'de ise 100 baz puan indirdi. Toplamda 5 puan indirim gerçekleştirilmiştir. Öte yandan, kredi büyümesi ve döviz alımlarını kısıtlayıcı düzenlemeler, döviz hedgeli mevduatlar, belirsiz kaynaklardan nakit girişleri ile TCMB ve kamu bankalarının dövizde önemli olduğu mekanizmalarda değişiklik olmadı.
FAİZ 2 YIL SONRA TEK HANEYE İNDİ
Temel faiz oranları Eylül 2020'den bu yana ilk kez tek haneye düştü. Merkez Bankası yılın son toplantısını 22 Aralık'ta yapacak. Kararda, faiz indirim döngüsünü sonlandırmaya karar verdiğini belirtti. PPK bildiriminde aşağıdaki ifadeler yer almaktadır: "Para Politikası Kurulu (Kurul), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olan politika faizini %10,5'ten %9'a indirmeye karar verdi. Zayıflayan jeopolitik risklerin küresel ekonomi üzerindeki etkisi katlanarak devam ediyor. Önümüzdeki dönemde küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edilmeye devam ediyor ve durgunluğun kaçınılmaz bir risk faktörü olduğu yönünde genel bir algı var. Başta temel gıda olmak üzere bazı sektörlerde yaşanan arz darlığının olumsuz etkileri, Türkiye'nin geliştirdiği stratejik çözüm araçlarıyla azaltılmış olsa da, uluslararası üretici ve tüketici fiyatlarındaki artış eğilimi devam ediyor.Küresel enflasyonun enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri ayrıntılı olarak incelenmektedir. Ancak, yüksek enerji fiyatları, arz ve talepteki dengesizlikler ve gelişmiş ekonomilerdeki merkez bankalarındaki sıkı işgücü piyasaları, enflasyonun toparlanmasının beklenenden uzun sürebileceği anlamına geliyor. Gelişmiş ekonomilerdeki para politikası hareketlerindeki ve merkez bankalarından gelen iletişimlerdeki farklılık, ülkeler arasındaki farklı ekonomik görünümlere yanıt olarak genişlemeye devam ediyor. Finansal piyasalarda artan belirsizliğe yeni destekleyici merkez bankası uygulama ve araçlarıyla çözüm bulunmaya çalışıldığı bilinmektedir."