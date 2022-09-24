Faiz kararları altını düşürdü doları zirveye çıkardı! 24 Eylül altın, dolar ve euro güncel fiyatları..













"Altın fiyatlarının düşmesinin devam etmesi çok muhtemel."

24 Eylül 2022 Cumartesi gram ve çeyrek altın fiyatları

Dolar son 20 yılın zirvesinde!

Altın fiyatı Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dalgalı bir seyir izledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasının ardından faiz kararlarını açıkladı. Son faiz kararı sonrasında ise altın fiyatında bir miktar hareket oldu. Merkez bankalarının faiz artış karalarının ardından reel faizlerin yükselmesinden etkilenen ons altın sert bir gerileme yaşadı. Altının ons fiyatı 24 Eylül Cumartesi günü 1641 dolar ile son iki yılı aşan bir sürenin en düşük seviyesine kara indi. Altındaki günlük düşüş yüzde 1,5’i bulurken gram altın dolar/TL’deki hızlı yükselişe rağmen 971 TL’ye kadar düşme yaşadı.Commtrendz Risk Yönetim Hizmetleri direktörü Gnanasekar Thiagarajan, parasal sıkılaştırma altın tutma maliyetlerini artıracağından altının düşüşünün devam etmesi çok muhtemel şeklinde ifadeler kullandı ve durgunluk korkuları ile tırmanan Rusya-Ukrayna ihtilafının altın fiyatlarına bir destek verebileceğini söyledi.24 Eylül Cumartesi gününe 995,09'dan başlayan gram altının 1.002,67 lira satış fiyatı üzerinden işlem gördüğü bildirildi. Çeyrek altının alış fiyatının ise 1.556,66 lira olarak kaydedildiği son verilerde 1.591,10 liradan satış işlemlerinin yapıldığı kaydedildi.Dolar endeksi, Fed'in 75 baz puanlık faiz artırımı ve Avrupa'nın enerji krizinin euroyu aşağı çekmesiyle ABD dolarının 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor. ABD dolarının diğer majör para birimleri karşısındaki değerini izleyen Dolar Endeksi, bugün endeksin yüzde 20'den fazla bir yıllık kazancı olan 112.3'te görüldü. Euro/dolar paritesi 20 yılın en düşük seviyesi 0.9737'ye ulaşırken, bugün sterlin/dolar paritesi 1985'ten bu yana 37 yılın en düşük seviyesi olan 1.1021'e ulaştı.