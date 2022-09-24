Altın fiyatı Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dalgalı bir seyir izledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasının ardından faiz kararlarını açıkladı. Son faiz kararı sonrasında ise altın fiyatında bir miktar hareket oldu. Merkez bankalarının faiz artış karalarının ardından reel faizlerin yükselmesinden etkilenen ons altın sert bir gerileme yaşadı. Altının ons fiyatı 24 Eylül Cumartesi günü 1641 dolar ile son iki yılı aşan bir sürenin en düşük seviyesine kara indi. Altındaki günlük düşüş yüzde 1,5’i bulurken gram altın dolar/TL’deki hızlı yükselişe rağmen 971 TL’ye kadar düşme yaşadı.
EKONOMİ
24 Eylül 2022 - 11:52
Faiz kararları altını düşürdü doları zirveye çıkardı! 24 Eylül altın, dolar ve euro güncel fiyatları..
Merkez bankalarının faiz oranlarını artırmasıyla altının fiyatı iki yıldan fazla bir sürenin en düşük seviyesine kadar geriledi. Ons altında yaşanan günlük kayıp yüzde 1,5'i aşarken dolar kuru son 20 yılın zirvesine çıktı.
EKONOMİ
24 Eylül 2022 - 11:52
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