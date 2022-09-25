Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Fed ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının aldığı faiz kararları sonrasında piyasaları değerlendirdi ve bu değerlendirmelerinde önemli uyarılar yaptı. Faiz kararının açıklanmasının ardından gram altın ve çeyrek altının fiyatı düştüğünde yatırımcılar ne yapacaklarını şaşırırken İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan bu değişkenliği değerlendirerek yatırımcılara tarih verdi. Peki, Altın fiyatlarında son durum nedir? Gram ve Çeyrek Altın Düşecek mi Yükselecek mi? Şu anda en iyi yatırım yapan arıcılar hangileri, TL'si olanlar hangi ürünlere yatırım yapmalı? İşte İslam Memiş'in piyasa değerlendirmesi...
Merkez bankasının kararının ardından doların durumunu değerlendiren İslam Memiş, şunları söyledi: Uluslararası piyasalar da dolar endeksinin 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla değer kazanıyor. Çünkü dolardan uzak durmayı tercih ederim. Diğer tüm enstrümanların ucuz olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı.
Finans
25 Eylül 2022 - 10:17
Faiz kararlarının etkilediği altın yön değiştiriyor! İslam Memiş'ten dolar ve altın uyarısı: 1 Ekim kritik gün..
ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararının ardından piyasa hareketliliği başladı. Dolar endeksi yükselirken altın fiyatları tersine döndü. Gram ve çeyrek altın fiyatları keskin bir düşüş yaşadı. Altın ve finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, Fed'in faiz kararının ardından yaptığı piyasa değerlendirmesinde altına ve dolara yatırımları konusunda uyardı. 'Bu tarihe dikkat!' diyen memiş 1 Ekim gününü işaret etti. Peki TL'si olanlar hangi yatırım araçlarına başvurmalı, altın fiyatı yükselir mi düşer mi? İşte İslam Memiş'in altın ve dolar piyasaları hakkında dikkat çeken açıklamaları..
Finans
25 Eylül 2022 - 10:17
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