Finans
25 Eylül 2022 - 10:17

Faiz kararlarının etkilediği altın yön değiştiriyor! İslam Memiş'ten dolar ve altın uyarısı: 1 Ekim kritik gün..

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararının ardından piyasa hareketliliği başladı. Dolar endeksi yükselirken altın fiyatları tersine döndü. Gram ve çeyrek altın fiyatları keskin bir düşüş yaşadı. Altın ve finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, Fed'in faiz kararının ardından yaptığı piyasa değerlendirmesinde altına ve dolara yatırımları konusunda uyardı. 'Bu tarihe dikkat!' diyen memiş 1 Ekim gününü işaret etti. Peki TL'si olanlar hangi yatırım araçlarına başvurmalı, altın fiyatı yükselir mi düşer mi? İşte İslam Memiş'in altın ve dolar piyasaları hakkında dikkat çeken açıklamaları..

Finans
25 Eylül 2022 - 10:17
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Faiz kararlarının etkilediği altın yön değiştiriyor! İslam Memiş'ten dolar ve altın uyarısı: 1 Ekim kritik gün..
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Fed ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının aldığı faiz kararları sonrasında piyasaları değerlendirdi ve bu değerlendirmelerinde önemli uyarılar yaptı. Faiz kararının açıklanmasının ardından gram altın ve çeyrek altının fiyatı düştüğünde yatırımcılar ne yapacaklarını şaşırırken İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan bu değişkenliği değerlendirerek yatırımcılara tarih verdi. Peki, Altın fiyatlarında son durum nedir? Gram ve Çeyrek Altın Düşecek mi Yükselecek mi? Şu anda en iyi yatırım yapan arıcılar hangileri, TL'si olanlar hangi ürünlere yatırım yapmalı? İşte İslam Memiş'in piyasa değerlendirmesi...

İslam Memiş'ten dolar ve altın uyarısı

İslam Memiş'ten dolar uyarısı: Uzak durun!

Altın fiyatları, dünya çapında merkez bankalarının bir dizi faiz açıklamasının ardından düştü. Piyasa bugün yavaş bir toparlanmaya başlarken gram ve çeyrek altın tarihi düşüşler yaşadı.Altın ve finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının yükselişte olduğunu söylerken altına ve dolara yatırım yapmayı düşünenleri uyararak onlara tarih verdi.

Merkez Bankası ve Merkez Bankası'nın faiz kararları sonrasında altın ve dolar oynaklığını değerlendiren İslam Memiş, '1 Ekim'e hazırlıklı olun' uyarısında bulundu ve yatırımcıları neler beklediğine dikkat çeken İslam Memiş, değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı:

"Bu hafta geride bırakmılıyız. Ekim başına kadar bir hafta var. Euro'nun dolar karşısında ucuz kalma durumu devam ediyor. İtibari para birimine yatırım yaparsam, adının dolar olmaması gerekiyor. Yatırımların Euro ve İngiliz olduğuna inanıyorum. Dolardan uzak durulmasında fayda var. Breta kaldı ve Nasıl hazırlanmalıyım? bu soruyu cevaplamaya çalışacağım.”

Dolar son 20 yılın zirvesine çıktı!

İslam Memiş'ten dolar ve altın uyarısı

Merkez bankasının kararının ardından doların durumunu değerlendiren İslam Memiş, şunları söyledi: Uluslararası piyasalar da dolar endeksinin 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla değer kazanıyor. Çünkü dolardan uzak durmayı tercih ederim. Diğer tüm enstrümanların ucuz olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı.

"Petrol fiyatları yükselişe geçecek"

Petrol fiyatlarındaki düşüşün sadece geçici olduğunu söyleyen İslam Memiş, "NT Oil, Eurodolar'ın 90 doların altına düştü. Düşen ham petrol fiyatları iyidir, ancak güçlü dolar nedeniyle fiyatlara yansımamaktadır. Düşüşün devam edeceğini düşünmüyorum. Yılın son çeyreğinde petrol fiyatları yine 130-140 dolar aralığında görülecek. Jeopolitik riskler artıyor” diye konuştu.

TL'si olanlar hangi yatırım araçlarına başvurmalı?

İslam Memiş, vatandaşlara dolar ile yatırım tavsiyesi de verdi. İslam Memiş, Fed'in faiz kararının ardından altının ons başına fiyatının 1.658 doları test edeceğini ve 700 dolara kadar toparlanmanın mümkün olduğunu söyledi. İslam Memiş, altının ons fiyatının düşük olması nedeniyle altın ve gümüşe %50 yatırım yapmanın doğru olduğunu söyleyerek doları olanlara tavsiyelerde bulundu.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Altının geldiği nokta görenleri şaşırttı! Dur durak bilmeyen altından zirve çıkışı geldi! 13 Eylül 2022 altın fiyatları
Altının geldiği nokta görenleri şaşırttı! Dur durak bilmeyen altından zirve çıkışı geldi! 13 Eylül 2022 altın fiyatları
Dolar için gard alma zamanı... Hazırlıklı olun her şey olabilir! Uzmanların uyarılarına şimdi bakın, pişman olmayın!
Dolar için gard alma zamanı... Hazırlıklı olun her şey olabilir! Uzmanların uyarılarına şimdi bakın, pişman olmayın!
O bankadan gelen fırsatlara yenisi eklendi! 400 bin TL’den başlayan fiyatlarla işyerlerini satışa çıkardı!
O bankadan gelen fırsatlara yenisi eklendi! 400 bin TL’den başlayan fiyatlarla işyerlerini satışa çıkardı!
Türkiye İş Bankası uygun fiyatla satışa çıkardığı iş yerleri fırsat doğuruyor! Yatırım yapmayı düşünenler satılık işyerleri için son gün yaklaşıyor...
Türkiye İş Bankası uygun fiyatla satışa çıkardığı iş yerleri fırsat doğuruyor! Yatırım yapmayı düşünenler satılık işyerleri için son gün yaklaşıyor...
13 Eylül ve 21 Eylül tarihlerini işaret ederek Doları olanları uyard! İslam Memiş gerçek fiyatları açıkladı
13 Eylül ve 21 Eylül tarihlerini işaret ederek Doları olanları uyard! İslam Memiş gerçek fiyatları açıkladı
Bu dolar tahmini felaket gibi! Selçuk Geçer'in dolar tahmini yine çok konuşulacak!
Bu dolar tahmini felaket gibi! Selçuk Geçer'in dolar tahmini yine çok konuşulacak!
Son Haberler
İspanya Başbakanı Sanchez Covid-19'a yakalandı
İspanya Başbakanı Sanchez Covid-19'a yakalandı
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Şehir eşkıyaları öldüresiye dövdü
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Şehir eşkıyaları öldüresiye...
Antalya’da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı
Antalya’da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı
Mahmutbey Gişeleri'nden kaçtı ama kameradan kaçamadı
Mahmutbey Gişeleri'nden kaçtı ama kameradan kaçamadı
Akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü
Akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü
Siren çalıp uyarı yapan ambulansa ısrarla yol vermedi
Siren çalıp uyarı yapan ambulansa ısrarla yol vermedi
Malatya Akçadağ'da bir aile yok oldu! TIR'la çarpışan ticari araçta 6 kişi hayatını kaybetti
Malatya Akçadağ'da bir aile yok oldu! TIR'la çarpışan ticari araçta...
Miss Turkey birincisi Nursena Say, estetik karşıtı çıktı: Botoks ve dolgum yok!
Miss Turkey birincisi Nursena Say, estetik karşıtı çıktı: Botoks...
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerle...
Kocasını kendi silahıyla vurarak öldürdü
Kocasını kendi silahıyla vurarak öldürdü
Köprüde araçlar birbirine girdi: 6 yaralı
Köprüde araçlar birbirine girdi: 6 yaralı
Evden çaldıkları kredi kartıyla alışveriş yapınca yakalandılar
Evden çaldıkları kredi kartıyla alışveriş yapınca yakalandılar
İbrahim Hatipoğlu: 'Kulübümüzle birlikte güzel projeler gerçekleştirmek için yönetim kurulu olarak hazırız'
İbrahim Hatipoğlu: 'Kulübümüzle birlikte güzel projeler gerçekleştirmek...
GSYİAD’da İbrahim Hatipoğlu yeniden başkan seçildi
GSYİAD’da İbrahim Hatipoğlu yeniden başkan seçildi
Elektrikli otolar yayılıyor
Elektrikli otolar yayılıyor