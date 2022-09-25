Faiz kararlarının etkilediği altın yön değiştiriyor! İslam Memiş'ten dolar ve altın uyarısı: 1 Ekim kritik gün..

İslam Memiş'ten dolar uyarısı: Uzak durun!

Dolar son 20 yılın zirvesine çıktı!





"Petrol fiyatları yükselişe geçecek"

TL'si olanlar hangi yatırım araçlarına başvurmalı?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Fed ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının aldığı faiz kararları sonrasında piyasaları değerlendirdi ve bu değerlendirmelerinde önemli uyarılar yaptı. Faiz kararının açıklanmasının ardından gram altın ve çeyrek altının fiyatı düştüğünde yatırımcılar ne yapacaklarını şaşırırken İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan bu değişkenliği değerlendirerek yatırımcılara tarih verdi. Peki, Altın fiyatlarında son durum nedir? Gram ve Çeyrek Altın Düşecek mi Yükselecek mi? Şu anda en iyi yatırım yapan arıcılar hangileri, TL'si olanlar hangi ürünlere yatırım yapmalı? İşte İslam Memiş'in piyasa değerlendirmesi...Altın fiyatları, dünya çapında merkez bankalarının bir dizi faiz açıklamasının ardından düştü. Piyasa bugün yavaş bir toparlanmaya başlarken gram ve çeyrek altın tarihi düşüşler yaşadı.Altın ve finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının yükselişte olduğunu söylerken altına ve dolara yatırım yapmayı düşünenleri uyararak onlara tarih verdi. Merkez Bankası ve Merkez Bankası'nın faiz kararları sonrasında altın ve dolar oynaklığını değerlendiren İslam Memiş, '1 Ekim'e hazırlıklı olun' uyarısında bulundu ve yatırımcıları neler beklediğine dikkat çeken İslam Memiş, değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı: "Bu hafta geride bırakmılıyız. Ekim başına kadar bir hafta var. Euro'nun dolar karşısında ucuz kalma durumu devam ediyor. İtibari para birimine yatırım yaparsam, adının dolar olmaması gerekiyor. Yatırımların Euro ve İngiliz olduğuna inanıyorum. Dolardan uzak durulmasında fayda var. Breta kaldı ve Nasıl hazırlanmalıyım? bu soruyu cevaplamaya çalışacağım.”Merkez bankasının kararının ardından doların durumunu değerlendiren İslam Memiş, şunları söyledi: Uluslararası piyasalar da dolar endeksinin 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla değer kazanıyor. Çünkü dolardan uzak durmayı tercih ederim. Diğer tüm enstrümanların ucuz olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı.Petrol fiyatlarındaki düşüşün sadece geçici olduğunu söyleyen İslam Memiş, "NT Oil, Eurodolar'ın 90 doların altına düştü. Düşen ham petrol fiyatları iyidir, ancak güçlü dolar nedeniyle fiyatlara yansımamaktadır. Düşüşün devam edeceğini düşünmüyorum. Yılın son çeyreğinde petrol fiyatları yine 130-140 dolar aralığında görülecek. Jeopolitik riskler artıyor” diye konuştu.İslam Memiş, vatandaşlara dolar ile yatırım tavsiyesi de verdi. İslam Memiş, Fed'in faiz kararının ardından altının ons başına fiyatının 1.658 doları test edeceğini ve 700 dolara kadar toparlanmanın mümkün olduğunu söyledi. İslam Memiş, altının ons fiyatının düşük olması nedeniyle altın ve gümüşe %50 yatırım yapmanın doğru olduğunu söyleyerek doları olanlara tavsiyelerde bulundu.