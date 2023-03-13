Finans
13 Mart 2023 - 09:00

Faiz ödemek istemeyenler o bankaya koşacak! Faizsiz kredi kampanyası başlatıldı!

Düşük gelirli vatandaşlar için kredi kampanyaları hazırlayan bankalar müşterilerin dikkatini çekiyor. Özellikle son zamanlarda emekliler için hazırlanan banka promosyon ödemeleri gündemden düşmüyor. Akbank ise yeni haberini müşterilere duyurdu. İşte haberin detayları.

Finans
13 Mart 2023 - 09:00
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Faiz ödemek istemeyenler o bankaya koşacak! Faizsiz kredi kampanyası başlatıldı!


 

Akbank her sene hem var olan müşterileri için kampanya hazırlıyor hem de bankanın bünyesine daha fazla müşteri çekebilmek amacıyla kredi kampanyaları oluşturuyor. Acil nakit ihtiyacı olanlar için ise son haberini açıklayan Akbank, faizsiz kredi imkanını duyurdu. Bu fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşlar için şartlar ve diğer ayrıntılar yazının devamında.



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AKBANK'TAN FAİZSİZ KREDİ

Acil nakit ihtiyacı olanlar için sunulan fırsatta belirlenen şarta göre, başvuru yapacak kişinin daha önce Akbank'ta bir hesabının olmaması gerekir. Aynı zamanda açıklanan bu kampanyadan yalnızca bir defa yararlanabileceği de açıklandı. Banka yetkilileri bu kredinin ihtiyaç kredisi olarak belirlendiğini de açıklamalarına ekledi. Akbank verilecek olan faizsiz kredi kampanyasının limitinin 10.000 TL olduğu belirtildi. Hem kredi olarak hem de nakit avans olarak kullanılabileceği duyuruldu. Faizsiz 10.000 TL kredinin vadesi 6ay olarak belirlendi. Ayrıca faizsiz 10.000 TL nakit avansın vadesi ise 12 ay olarak açıklandı.

akbank faizsiz kredi

Fırsattan yararlanmak isteyenler Akbank Mobil uygulamasına girerek başvuru yapabilirler. Mobil uygulamada, Akbank'lı Olmak İstiyorum butonuna tıklayarak başvuru yapılabileceği belirtildi. Daha sonra ise kurye ile size ulaşan belgelerin doldurularak en geç 10 günde başvurunun gerçekleşmesi gerekir. Ayrıca kampanya hakkında merak edilenler için ise Akbank resmi internet sayfasından ya da 444 2 525 numaralı çağrı merkezinden ulaşılabilir. 

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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