Faiz ödemesi KOSGEB'ten! Depremzede KOBİ'lere 1.5 milyon TL'ye kadar kredi imkanı..







"HASAR DURUMUNA GÖRE LİMİTLER YÜKSELTİLECEK"

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FAİZİN TAMAMI KOSGEB TARAFINDAN KARŞILANACAK

Kahramanmaraş'ı vuran ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülke, etkilenen bölgelerdeki yaraların bir an önce sarılması için tüm imkanlarını seferber etti. Bu süreçte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, depremzedelere aşamalı yardım sağlayacak yeni yardım paketini açıkladı. Hatay ziyareti sırasında Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemeler yapan Bakan Varank, depremden etkilenen işyerlerine hasarın büyüklüğüne ve boyutuna göre 1,5 milyon TL'ye kadar faiz ödeneceğini açıkladı. Varank, KOSGEB tarafından etkilenen bölgelerdeki alacakları kısmen veya tamamen ortadan kaldırılması için bazı adımları attığını da ifade etti.Bakanlık tarafından hazırlanan 'Acil Destek Programı'ndan depremde hasar alan Küçük Sanayi Bölgelerinde (KSS), Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) veya diğer iş kümelerinde etkilenen KOBİ'ler yararlanabilir. Bu kapsamda mikro işletme olanlar 250 milyon liraya, küçük ölçekte olan işletmeler 500 milyon liraya, orta ölçekte olan işletmeler ise 1 milyon liraya kadar hazırlanan kredilerden kullanabilecek. Ağır veya daha büyük kayıplı operasyonlarda bu limitler yüzde 50 artırılır. Orta ölçekli bir şirketin ciddi şekilde etkilenmesi durumunda toplam kredi limitinin 1,5 milyon liraya çıkarılacağı bildirilmiştir.Bölgede yaşanan hem ekonomik sorunların hem de sosyal hayatın daha önceki haline dönmesi amacı ile başlatılmış olan acil durum kredisi kullanan işletmeler bu kapsamda 12 ay geri ödeme yapmıyor. Ödemeler 24 ay boyunca 3 taksitte yapılır. Program faizsiz olup, faizin tamamının KOSGEB tarafından karşılanmakta olduğu kaydedildi. KOSGEB, hazırlanan programdan 30 bin KOBİ'nin faydalanmasını hedeflerken 11 milyar lira tutarında bir kredi hacmi yaratmayı da hedefliyor. Bu durumda şirketin kullandığı faiz gideri veya kar paylaşımı 3 milyar lirayı buluyor. KOSGEB tüm finansman maliyetlerini karşılamaktadır.