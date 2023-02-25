Faiz yok, belge yok: Paraya ihtiyacı olanları ferahlatan ödeme! Tek seferde 12.000 TL'lik destek

Türk hükümeti şu anda vatandaşlarına faizsiz kredi desteği sağlıyor. Kredi miktarı 12.000 TL olup herhangi bir belge gerektirmiyor. Destek, ülkede devam eden ekonomik durum nedeniyle mali açıdan zor durumda olan kişilere yardımcı olmayı amaçlıyor. Genel olarak, kredi destek programı Türkiye'de finansal zorluklarla karşılaşan kişilere yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Krediler faizsiz ve herhangi bir belge gerektirmiyor, bu da onları birçok vatandaş için erişilebilir hale getiriyor. Ancak, bireylerin krediye hak kazanabilmeleri için yüksek bir kredi notuna sahip olması gerekiyor.
Krediye Nasıl Başvurulur?
Krediye başvurmak için bireyler katılımcı bankalardan bireysel kredi başvurusunda bulunabilir. Bu bankalar 12.000 TL'ye kadar sıfır faizli kredi sunuyor. Ancak bireylerin krediye hak kazanabilmeleri için yüksek kredi notuna sahip olmaları gerekiyor. Krediler banka politikalarına uygun olarak veriliyor.
Ziraat Katılım Bankası Kredisi
Bu krediyi sunan bankalardan biri de Ziraat Katılım Bankası. Banka emeklilere sıfır faizli 12.000 TL kredi desteği sunuyor. Ayrıca 100.000 TL'ye kadar bireysel kredi desteği de sunuyor. Kredi vadesi 36 ay ve başvuru sahipleri paralarını aynı gün içinde alabiliyor.
Kuveyttürk Katılım Bankası Kredisi
Bir diğer katılımcı banka ise Kuveyttürk Katılım Bankası. Maksimum 36 ay vade ile 12.000 TL'ye kadar faizsiz kredi desteği sunuyor. Başvuru sahipleri kredi başvurularını bir Kuveyttürk Katılım Bankası şubesinde tamamlayabilir. Banka ayrıca 12.000 TL'yi aşan tutarlar için de kredi paketleri sunuyor.