EKONOMİ
19 Kasım 2022 - 14:16

Faizde rekor kıracağı beklenen Merkez Bankası'ndan yıl sonu dolar tahmini!

Piyasa bu hafta çok önemli bir karar bekliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım ayı faiz kararını 24 Kasım Perşembe günü kamuoyuna duyuracak. İlginç olan, bankanın geçen ay faiz oranlarını beklenenden fazla indirmesi ve Kasım ayı toplantısından sonra frene basmak için bir mesaj göndermesi oldu. Ekonomistler, faiz oranlarının bu ay 150 baz puan düşmesini bekliyorlar, ancak reel faiz oranlarının karardan bu yana yüzde 76 ile rekor bir eksiye ulaştığı söyleniyor. Diğer taraftan da bir süredir durgun seyreden dolar karşısında yıl sonu tahminleri yapıldı.

EKONOMİ
19 Kasım 2022 - 14:16
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Faizde rekor kıracağı beklenen Merkez Bankası’ndan yıl sonu dolar tahmini!


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasaların merakla beklediği faiz kararını 24 Kasım perşembe günü saat 14.00'da açıklayacak. Merkez bankasının Ekim ayında faiz oranını 150 baz puan indirerek yüzde 10,5'e indirme kararına ilişkin ekonomistlerin tahminleri açıklandı. Bir Reuters anketi, Kasım ayında TCMB faiz oranlarının 150 baz puan düşmesini bekliyordu.

REEL FAİZDE REKOR BEKLENTİ

Merkez Bankası’ndan yıl sonu dolar tahmini

Karar tahminle eşleşirse, ana faiz oranı yıllık yüzde 9 olacaktır. Türkiye şu anda dünyanın en düşük reel faiz oranlarından birine sahip. Türkiye'de enflasyon yüzde 85 civarında, ancak kararın ardından reel faiz yüzde -76 ile rekor seviyeye ulaşacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faiz oranlarına ilişkin yaptığı açıklamada, faiz oranlarını yıl sonuna kadar tek haneli rakamlara indirmeyi planladığını söyledi. Ekim ayı kararının ardından yapılan PPK açıklamasında, "Kurul 150 baz puan faiz indirimi kararı aldı.

DOLARDA YUKARI DOĞRU YÜKSELİŞ BAŞLADI

Merkez Bankası’ndan yıl sonu dolar tahmini

USD/TL bir süredir 18.60 civarında seyrediyor. Endeks düzeltmesi, USD/TL kurunu geçtiğimiz haftalarda 18,47'ye düşürdü. Ancak Fed'in kararı öncesi üyelerden gelen sözlü yönlendirmeler dolar endeksini 107'ye çıkardı. Gelişme, yerel kur atağının yeniden 18.60 seviyesinin üzerine çıktığını gördü.

TCMB 1,5 AY SONRASINA DOLAR TAHMİNİ YAYIMLADI

TCMB, Kasım ayı "Piyasa Katılımcı Anketi"ni yayımladı. Reel ve finans sektörlerinden temsilcileri ve uzmanları temsil eden 41 katılımcı ile gerçekleştirilen ankette USD/TL kuru için yıl sonu tahmini de paylaşıldı. Dolayısıyla USD/TL katılımcılarının yıl sonu beklentisi 19,54 oldu. Son ankette bu beklenti 19.82 olarak belirlenmişti. USD/TL'nin 12 aylık beklenen değeri 23,61'den 23,35'e geriledi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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