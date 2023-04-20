Kredi
20 Nisan 2023 - 21:45

Faizsiz ev satın almak hayal değil! O bankadan büyük kampanya: Faizsiz konut kredisi verilecek!

Son dönemlerde fahiş şekilde artan ev fiyatları sebebiyle vatandaş ev hayallerini rafa kaldırdı. Ancak Emlak Katılım Bankası yüzleri güldürecek bir kampanya başlattı! Tüm detaylar haberimizde.

Kredi
20 Nisan 2023 - 21:45
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Faizsiz ev satın almak hayal değil! O bankadan büyük kampanya: Faizsiz konut kredisi verilecek!
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Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar bankaların düzenlediği konut kredisi kampanyalarını da yakından araştırıyor. Peki Emlak Katılım Bankası konut kredisi şartları nedir? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMLAK KATILIM BANKASI KONUT KREDİSİ

Emlak Katılım Bankası ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjdeli haberleri verdi. Son dönemlerde ev fiyatlarının yükselmesi sebebiyle vatandaş kredilere yöneldi ancak kredilerde yaşanan yüksek faiz oranları da vatandaşı zorlamaya başladı. Emlak Katılım Bankası konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara uygun faizli şekilde konut kredisi desteği verecek. 



Konut Kredisi Destekleri

Emlak Katılım Bankası başvuru yapan vatandaşlara yüksek vade oranları ve ödeme planlarıyla kredi ödemesi yapacak. Satın alınacak konutun bankanın şartlarına uyması gerekiyor ve Emlak Katılım Bankası evi satın alarak müşterisine vade aracılığıyla satıyor. Geri ödemeler müşterinin şartlarına göre düzenleniyor. Satın alınacak evin ekspertiz değerinin yüzde 80 oranında nakit desteği başvurusu yapılabiliyor. Aynı zamanda konut desteği kapsamında KKDF, BSMV gibi ödemelerden de muaf olunabiliyor. Banka ihtiyaç olması halinde müşteriden ek teminat talep edebiliyor. Ekspertiz ise Emlak Katılım Bankası'nın anlaşmalı olduğu kurumlar tarafından yapılıyor. Emlak Katılım Bankası konut faiz oranları yüzde 2.95 ve 250 bin TL 120 ay vade olarak sunuluyor. Aylık ödeme tutarı ise 7 bin 607 TL oluyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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