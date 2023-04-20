Faizsiz kredi almak için 10 gün kaldı! O bankaya başvurunuzu yapın: 20.000 TL sıfır faizle verilecek

Son dönemlerde yaşanan ekonomik zorluklar sebebiyle vatandaş bankaların kredi kampanyalarına başvuru yapmaya devam ediyor. Peki 20 bin TL kredi şartları nedir? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
NAKİT İHTİYACI OLANLARA ÇÖZÜMSon dönemlerde bütün vatandaşın nakit ihtiyacı günden güne artarken Garanti BBVA yüzleri güldürecek bir kampanya başlattı. 13 ve 30 Nisan tarihleri arasında geçerli 20 bin TL faizsiz kredi ödemeleri başladı. Garanti BBVA kredi şartları tüketici, araç, konut, tatil kredisine göre değişkenlik gösteriyor. Garanti BBVA kredi kampanyaları ile ilgili tüm detaylar resmi internet sitesi üzerinde paylaşılıyor. Başvuru yapan vatandaşlar 10 bin TL faizsiz kredi 10 bin TL ise faizsiz taksitli nakit avans şeklinde ödemelerini alacak.
Garanti BBVA tarafından başlatılan faizsiz 10 bin TL taksitli nakit avans ve 10 bin TL faizsiz kredi kampanyası 30 Nisan tarihine kadar sürecek ve 12 ay vade seçeneği sunulacak. Taksitli nakit avans ve kredi başvuruları en az 1000 TL en fazla 10 bin TL arasında değişecek. 30 Nisan tarihine kadar bankanın mobil uygulaması üzerinden görüntülü konuşma yöntemiyle kimlik onaylaması yapan ve müşteri olan vatandaşlar müşteri olduktan sonraki beş gün içinde faizsiz kredi başvurusu yapabilecek. Aynı zamanda müşteri olduktan sonra kredi kartı başvurusu yapan ve başvurusu onaylanan vatandaşlar kredi kartları ellerine ulaştıktan sonra faizsiz 10 bin TL taksitli nakit avans kullanabilecek. Taksitli nakit avans ödemeleri 6 ay vadeli olarak planlanacak.