Fakirlik Maaşı Almak İçin Gerekli Şartlar Ne? Fakirlik Maaşı Kimlere Verilir?







FAKİRLİK MAAŞI NE? VE NASIL ALINIR?







FAKİRLİK MAAŞI ALABİLME HAKKI TAŞIYAN KİŞİLER

YOKSULLUK MAAŞI ALMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

YOKSULLUK MAAŞI ALMAK İÇİN NEREYE BAŞVURU YAPILIR

FAKİRLİK MAAŞININ BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR

YOKSULLUK BAŞVURU FORMUNUN İÇERİĞİ

2022 FAKİRLİK MAAŞI NE KADAR

YOKSULLUK MAAŞI HANGİ DURUMLARDA KESİLİR

YOKSULLUK MAAŞI HANGI HESABA NE ZAMAN YATAR

FAKİRLİK BELGESİ NERDEN VE NASIL ALINIR

Devlet vatandaşlara birçok destek sağlamakta. Bu destekler arasında fakirlik maaşı da bulunmakta. İhtiyaç sahibi olarak belirlenen kişilere verilen fakirlik maaşı desteğinden yaralanmak isteyen kişiler nasıl başvuru yapacaklarını merak ediyorlar. İhtiyaç sahibi insanların çocuklarının ve kendilerinin yemek, giyim, eğitim gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında destek olmak amaçlı dağıtılan destek için şartlar neler ve bunun gibi sorular merak konusu.Fakirlik maaşı desteğinden yararlanmak isteyen ve başvuru ’da bulunmak isteyen kişilerin karşılaması gereken belgeler vardır. Fakirlik maaşı almak isteyen kişilerin karşılaması gereken şeylerden biri fakirlik belgesidir.Fakirlik maaşı diğer bir adı ile yoksulluk maaşı almak isteyen kişiler öncelikle bulundukları yerdeki muhtarlığa giderek fakirlik belgesi almak gerekmektedir. Bunun yanı sıra vakıflar Genel Müdürlüğüne giderek başvuru yapmaları da yeterli olmaktadır. Fakirlik maaşı alan kişiler diğer yardımlardan da yararlana bilmektedir. Yani diğer kurumların sağladığı destek projelerinden de faydalana bilmektedir.Yoksulluk maaşından yararlanmak isteyen kişilerin kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan insanlardır. Genel başvuru şartları ise; - Herhangi bir gelirinin olmaması ve yoksul olmak - Başvuruda bulunan kişinin hiçbir sağlık güvencesi olmamalı - Eşi vefat etmiş olmasına rağmen dul aylığı almayan kadın olmak - Annesi ile babası vefat etmiş olan öksüz yetim çocuk olmak - En az %40 engellilik durumu olmasına rağmen engelli maaşı almayan kişi olmak - Bakım altında olmak - Kimsesiz 65 yaş üstü olmak Bu şartların yanı sıra yaşlı aylığı, yetim maaşı veya dul aylığı alan kişiler fakirlik maaşı için de başvuruda bulunmak isterse kesinlikle reddedilir. Fakirlik maaşı için başvuruda bulunup başvurusu kabul edilen kız çocukları bir işe girip kendi geçimlerini sağladığında veya evlendiğinde yoksulluk maaşı kesilir.Fakirlik maaşı almak için başvurmak isteyen birçok kişi bulunmakta ve bu ihtiyaç sahibi kişilerin fakirlik maaşı alabilmesi için gerekli belgeler vardır. Belgeler ihtiyaç sahibi kişinin durumuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Gereken belgeler ihtiyaç sahibi kişilerin durumuna göre değişse de genel olarak; Kirada oturanlar için kira sözleşmesi, gelir belgesi, kimlik kartı fotokopisi, vukuatlı nüfus kayıt örneği, muhtarlıktan alınan fakirlik belgesi, başvuran kişi işsiz ise SGK dan alması gereken işsiz olduğuna dair belge, muhtaçlık aylığı başvuru formu, muhtaç aylığı alan kişiler için yoklama belgesi, engelli olan kişiler için engelli raporu almaları gerekmektedir.Devletin sunduğu bu imkândan yararlanmak isteyen vatandaşlar iki şekilde başvuru yapa bilir. Bu başvuru yollarından birincisi, başvuruda bulunmak isteyen kişi bizzat kendisi Vakıflar Bölge Müdürlüğüne giderek başvuruda buluna bilir. Bu yöntemlerden ikincisi ise başvuruda bulunmak isteyen kişi Vakıflar Bölge Müdürlüğüne e-posta göndererek ön başvuruda buluna bilirler.Fakirlik başvurusunda bulunmak isteyen bu imkândan yararlanmak isteyen birçok kişi başvuru için gerekli şartları yerine getirip başvuruda bulunduktan sonra sonucu öğrenmek için bir aydan fazla süre geçmesi gerekmektedir. Başvuru sonucu genellikle 1 ay da açıklanır fakat başvuru yoğunluğuna göre bu süre uzaya bilir. Başvuru sonucunun açıklanıp açıklanmadığına E- Devlet üzerinden bakabilirsiniz.Fakirlik maaşı için başvuruda bulunurken cevaplamanız gereken yerleri doldurduktan sonra başvuruda buluna bilirsiniz. Bu başvuru formunun içeriği için; https://cdn.vgm.gov.tr/genelicerik/genelicerik_225_260519/muhtac-engelli-2021-tam-1.pdf linkine tıklamanız yeterli olacaktır.Yoksulluk maaşı 2022 yılında güncel olarak 1.282 TL’dir. Birçok yoksul veya ihtiyaç sahibi kişiye destek olmak amaçlı dağıtılan bu para bazı durumlarda kesilir.Yoksulluk maaşı için uygun görülmüş kişiler maaşını alırlar fakat bu bazı sebeplerden ötürü bozula bilir. Bunlar; muhtaçlık durumunun ortadan kalkması, alığı alan kişinin vefat etmesi, aylık alan kişinin bakım altına alınması, yetim kız çocuklarının sigortalı bir işe girmesi, yetim erkek çocuklarının 18 yaşını doldurması durumunda, yetim kız çocuklarının evlenmesi, aylık alan kişinin üç ay boyunca maaşını çekmemesi, üniversiteye giden yetim erkek çocuklarının 25 yaşını doldurması, başvuru formunda yalan yanlış beyanlarda bulunan kişinin tespit edilmesi durumunda fakirlik maaşı kesilir. Bu durmaların dışında yoksulluk maaşı alan kişinin ödemesi kesildiği halde bunu Vakıflar Genel Müdürlüğüne bildirmez ise yardım amaçlıya yapılan tüm ödemeler faizi ile geri alınır.Yoksulluk maaşı almak için başvuru yapan kişinin başvurusu onaylanır ise kişi kendi iradesi ile bir gün belirler ve her ay aynı gün maaşı düzenli olarak yatar. Bu destek amaçlı dağıtılan parayı ise PTT ya da Ziraat Bankası üzerinden alabilmektedir.Fakirlik belgesi almak isteyen kişiler E-Devlet üzerinden form doldurduktan sonra bulundukları bölgedeki muhtara giderek onaylatmaları gerekmektedir. Belge onay anlamadığı sürece geçersiz sayılmaktadır. Fakirlik belgesi alan kişiler diğer kurumların sağladığı destek projelerinden de yararlana bilmektedir.