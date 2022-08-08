YAŞAM
08 Ağustos 2022 - 22:59

Fanatik Fenerbahçeli koca, takımına kızdı eşinin gözünü kör etti!

İstanbul'da yaşayan Kazım Ergen isimli fanatik Fenerbahçeli bir taraftar, takımın maçında oyunculara kızdı ve aldığı alkolün de etkisiyle eşine terlik fırlattı. Terlikle gözüne darbe Melek Ergen, görme yetisini kaybederken, Kazım Ergen 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı.

YAŞAM
08 Ağustos 2022 - 22:59
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Fanatik Fenerbahçeli koca, takımına kızdı eşinin gözünü kör etti!


İstanbul'da yaşayan ve Fenerbahçe fanatiği olan Kazım Ergen, 16 Aralık 2007 tarihinde Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmadan takımının 2-1'lik galibiyetine sevinmeyen takım oyuncularına kızdı. ve Fenerbahçe'nin 2- 1'lik galibiyeti ile sonuçlanan maçta kazandıklarına sevinmeden futbolcuların oyununa kızdı.

Maçtan hemen sonra evine giden ve alkol almaya başlayan Kazım Ergen, o sırada eşi Melek Ergen ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede çok büyüyerek kavgaya dönüşürken, öfkeli koca ayağındaki terliği çıkarak eşi Melek Ergen'e doğru fırlattı. Kazım Ergen'in attığı terlik, Melek Ergen'in yüzüne isabet ederken kadın acılar içinde kıvranmaya başladı.

Öfkeli koca, eşinin gözünü kör etti!



Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Melek Ergen, hemen tedavi altına alınırken genç kadının gözünde, terliğin isabetinden dolayı görme kaybı meydana geldi.

Polis ekipleri, eşinin görme kaybına neden olan Kazım Ergen'i 'kasten yaralama' suçlamasıyla gözaltına alırken, eşine karşı işlediği suç nedeniyle bir de dava açıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında yaşanan olaya ilişkin İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğ'nün hazırladığı raporda Melek Ergen'in, gözünde yaşamsal alanda tehlike oluşturmadan basit bir tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek derecede yaralanmış olduğu belirtildi.

"Yargıtay 5 yıl hapis cezasını onadı"

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılana davaya ilişkin görülen duruşmada Kazım Ergen, eşine karşı gerçekleştirdiği 'Kasten yaralama' suçlamasından yargılanırken mahkeme davalı Ergen'e 6 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine karar verdi. Davalı Kazım Ergen'in avukatı mahkemenin verdiği karara itiraz ederken, dava dosyası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gitti. 30. Ceza Dairesi ek savunmanın verilmemesi nedeniyle dosyayı duruşmaya aldı ve 'kasten yaralama' suçlamasından dolayı mahkumiyet alan Kazım Ergen'in 6 yıl 8 ay mahkumiyet hükmü kaldırıldı ve 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Karara ikinci kez itiraz edildi ve doya bu kez Yargıtay 1. Ceza Dairesine ulaştı. Yargıtay, koşullarının oluşmama haalinde herhangi bir gerekçe gösterilmeden sanığın TCK'nın ilgili maddesi gereğince 30. Ceza Dairesinin verdiği kararı onadı ve Kazım Ergin için verilen 5 yıl hapis cezası karar bağlandı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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