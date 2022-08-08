Fanatik Fenerbahçeli koca, takımına kızdı eşinin gözünü kör etti!

İstanbul'da yaşayan ve Fenerbahçe fanatiği olan Kazım Ergen, 16 Aralık 2007 tarihinde Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmadan takımının 2-1'lik galibiyetine sevinmeyen takım oyuncularına kızdı. ve Fenerbahçe'nin 2- 1'lik galibiyeti ile sonuçlanan maçta kazandıklarına sevinmeden futbolcuların oyununa kızdı. Maçtan hemen sonra evine giden ve alkol almaya başlayan Kazım Ergen, o sırada eşi Melek Ergen ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede çok büyüyerek kavgaya dönüşürken, öfkeli koca ayağındaki terliği çıkarak eşi Melek Ergen'e doğru fırlattı. Kazım Ergen'in attığı terlik, Melek Ergen'in yüzüne isabet ederken kadın acılar içinde kıvranmaya başladı.
Öfkeli koca, eşinin gözünü kör etti!
Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Melek Ergen, hemen tedavi altına alınırken genç kadının gözünde, terliğin isabetinden dolayı görme kaybı meydana geldi. Polis ekipleri, eşinin görme kaybına neden olan Kazım Ergen'i 'kasten yaralama' suçlamasıyla gözaltına alırken, eşine karşı işlediği suç nedeniyle bir de dava açıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında yaşanan olaya ilişkin İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğ'nün hazırladığı raporda Melek Ergen'in, gözünde yaşamsal alanda tehlike oluşturmadan basit bir tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek derecede yaralanmış olduğu belirtildi.