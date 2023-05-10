Farah Zeynep Abdullah'tan yeni aşk bombası!













DOĞU DEMİRKOL İLE DE BİRLİKTELİK YAŞADI

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, son zamanlarda 'Masumlar Apartmanı' adlı dizisi ve onun ardından 'Bergen' adlı filmle ününe ün kattı. Aşk-ı Memnu'nun sinema uyarlaması olan 'Bihter'de rol alacak olan güzel oyuncu Boran Kuzum ile başrolleri paylaşmaya hazırlanıyor.Farah Zeynep Abdullah, kariyeri ve başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Ünlü oyuncunun komedyen ile romantik bir ilişki içinde olduğu ortaya çıktı. Birsen Altuntaş tarafından yayınlanan bir habere göre, ünlü oyuncu, komedyen Yavuz Günal ile birliktelik yaşıyor. Ünlü çiftin bir süredir ilişkilerini gizli tuttuğu öğrenilirken Abdullah'ın yeni sevgilisi Günal ile bir arkadaşının vasıtasıyla tanıştığı söyleniyor.Bu arada geçen yıl Bergen filmiyle hayran kitlesini artıran Farah Zeynep Abdullah komedyen Doğu Demirkol ile de bir süre birliktelik yaşamıştı. Abdullah'ın adı geçenlerde Umut Evirgen ile de anılmıştı.