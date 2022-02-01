MAGAZİN
01 Şubat 2022 - 12:18
Güncelleme: 01 Şubat 2022 - 12:26

Farah Zeynep ve DJ Artz aşkı sona erdi!

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, bir süredir ilişki yaşadığı DJ Artz olarak bilinen müzisyen Efe Çelik ile yollarını ayırdı. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından da aşkına dair tüm izleri de sildi.

MAGAZİN
01 Şubat 2022 - 12:18
Güncelleme: 01 Şubat 2022 - 12:26
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Farah Zeynep ve DJ Artz aşkı sona erdi!
Bir dönemin 'Acıların Kadını' olarak bilinen 'Bergen'in hayatını oynayacak olan film ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Farah Zeynep Abdullah, özle hayatında istediğini maalesef bulamadı.








Bir süredir birlikte olduğu DJ Artz olarak tanınan müzisyen Efe Çelik ile aşk yaşayan Abdullah, ilişkisini sonlandırma kararı aldı.



31 yaşındaki güzel oyuncu, sevgilisiyle yollarını ayrıldıktan sonra hiç vakit kaybetmedi ve sosyal medya hesaplarından aşkına dair tüm fotoğrafları sildi.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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