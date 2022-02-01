Farah Zeynep ve DJ Artz aşkı sona erdi!

Bir dönemin 'Acıların Kadını' olarak bilinen 'Bergen'in hayatını oynayacak olan film ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Farah Zeynep Abdullah, özle hayatında istediğini maalesef bulamadı.
Bir süredir birlikte olduğu DJ Artz olarak tanınan müzisyen Efe Çelik ile aşk yaşayan Abdullah, ilişkisini sonlandırma kararı aldı.
31 yaşındaki güzel oyuncu, sevgilisiyle yollarını ayrıldıktan sonra hiç vakit kaybetmedi ve sosyal medya hesaplarından aşkına dair tüm fotoğrafları sildi.
Bir süredir birlikte olduğu DJ Artz olarak tanınan müzisyen Efe Çelik ile aşk yaşayan Abdullah, ilişkisini sonlandırma kararı aldı.
31 yaşındaki güzel oyuncu, sevgilisiyle yollarını ayrıldıktan sonra hiç vakit kaybetmedi ve sosyal medya hesaplarından aşkına dair tüm fotoğrafları sildi.