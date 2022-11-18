Faranjitin tedavisi var mı? Bulaşıcı mı?













Neden sık sık faranjit oluruz?

Faranjit belirtileri nelerdir?

Faranjit bulaşıcı mı?

Faranjit tedavisi var mı?

Havaların soğumasıyla birlikte boğazda ve burunda oluşan kaşınma, ağrı ile karşı karşıya kalan bir çok kişi bu viral enfeksiyonla mücadele eder. Öksürüğün de baş göstermesiyle birlikte boğazda oluşan tahriş ve yutkunma zorluklarını da beraberinde getirir.Halk arasında öğretmen hastalığı olarak bilinen faranjit, boğazın arkasında bulunan mukoza zarlarının veya farenksin iltihaplanmasıdır. İşte bu da boğaz kuruluğuna ve yutkunma zorluğunun sebeplerini oluşturur. Bu viral enfeksiyon genellikle bir hafta kadar sürede kendiliğinden iyileşir. Korkulması gereken bir durum değildir.Viral enfeksiyonlar genellikle faranjite yakalanmayı hızlandırır. Ancak bakteri içeren mikroorganizmalar da faranjit oluşumuna neden olmaktadır.Kızamık, Suçiçeği, Krup, Boğmaca, Soğuk algınlığına neden olan enfeksiyonlar, beta enfeksiyonu, Öpücük hastalığı,influenza faranjit ile birlikte seyderen hastalıklardandır.Kuluçka süresi genel olarak iki ila beş gün arasındadır. Faranjite eşlik eden belirti ve semptomlar altta yatan duruma bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bunlar: Hapşırma, Burun akıntısı, Baş ağrısı, Öksürük, Yorgunluk, Vücut ağrıları, Mide bulantısı, Ağızda olağandışı tat, Genel halsizlik, Titreme, Ateş,Kas ağrıları, Halsizlik, İştahsızlık, İsilikdir.Evet faranjit bulaşıcı bir viral enfeksiyondur. Burunda ve boğazda yaşayan mikroplar hapşurma ve öksürme yolu ile bir çok kişiye bulaşabilir.Faranjitin tedavisinde doktorlar genellikle antibiyotik tedavisi uygulamaktadır. 7-10 gün kullanımdan sonra belirtilerde azalma ve iyileşme görülür. Antibiyotik yanında ağrı kesici, ateş düşürücü, burun açıcı spreyler, öksürük şurupları verilen ilaçlar arasındadır.