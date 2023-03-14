Farkında olmadan sürekli yiyoruz! Kalp krizi riskini 3'e katlıyor! Ağzınıza bile sürmeyin







KALP SAĞLIĞINI RİSKE ATAN YİYECEKLER







İnsanlar internet üzerinden sağlığı tehlikeye atan besinleri araştırmaya devam ediyor. Peki uzmanlara göre hangi besinler kalp sağlığına ciddi derecede zarar veriyor? Hangi besinleri tüketmek zararlı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Uzmanlar tarafından yapılan uyarılara göre LDL oranı yüksek besinler kalp krizi geçirme riskini yükseltiyor. Kolesterolü yüksek besinler sakatat, sucuk, salam, sosis, kırmızı et, kızartma, kalamar, midye, karides, tam yağlı süt ürünleri, mayonez, kaymak, krema ve tereyağı gibi besinlerden oluşuyor. Şeker hastalığına sahip olmak da kalp krizi riskini artırıyor. Tansiyon, yaş sebebiyle damar yapısının bozulması, obezite de kalp krizi riskini artırıyor. Elbette ki sigara da kalp krizine yol açabiliyor. Sigara içen kadın ve erkeklerde kalp krizi üç kat daha fazla görülüyor.Kadınlarda bulunan östrojen hormonu kalp krizi riskine karşı koruyucu olabiliyor ancak erkeklerde ve menapoz sürecine giren kadınlarda kalp krizi riski yükseliyor. Kalp sağlığını korumak ve kalp krizi riskini azaltmak için uzmanların tavsiyelerini dinlemek, düzenli spor yapmak, şeker tüketimini azaltmak ve strese karşı dikkatli olmak gerekiyor. Kalp krizini önlemek için somon balığı, zeytinyağı, ceviz, fındık, portakal, yulaf ezmesi, az yağlı yoğurt ve kiraz tüketimi sağlanabilir.