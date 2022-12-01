Yemek Tarifleri
01 Aralık 2022 - 15:05

Farklı lezzet arayanlar bu haber size! Hazırlaması yalnızca 15 dakika süren manlama tarifi geldi! Bu tarif sizi Ege Bölgesi'nde hissettirecek

Hazırlanışı sadece 15 dakika olan bu yemek herkes tarafından beğeni toplarken yiyenlerin de merak ettiği tarif haline geldi. Ege bölgesine ait olan bu tarif hazırlanışı oldukça basit olurken aynı zamanda malzemelerinin güzelliğiyle de tadı damağınızda kalacak. İşte, manlama tarifi ve malzemeleri haberimizde

Yemek Tarifleri
01 Aralık 2022 - 15:05
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Farklı lezzet arayanlar bu haber size! Hazırlaması yalnızca 15 dakika süren manlama tarifi geldi! Bu tarif sizi Ege Bölgesi'nde hissettirecek


Ege Bölgesi'nin olmazsa olmaz tariflerinden olan manlama yiyenlerin tadı damağında kalıyor. Herkes tarafından sevilen tarif kısa sürede yoğun ilgi görürken yarışmaların da gözdesi haline geldi. İşte manlama tarifi ve malzemeleri haberimizde

MANLAMA MALZEMELERİ

2 yemek kaşığı tereyağı



1/2 adet soğan (yemeklik doğranmış)

200 gram dana kıyma

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

5 dal maydanoz (doğranmış)

1 adet yufka

Sıvı Yağ - Süt Karışımı İçin:

1 çay bardağısüt

1/2 çay bardağı sıvı yağ

Tereyağlı Salçalı Sos İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı su

TARİFİ

Manlama yapmak için öncelikle kıyma uygun tavaya alınarak kavrulmaya başlanır. Pembeleşene kadar kavrulan kıymaların suyu çekmesinden sonra üzerine soğan eklenir ve soğanlar yumuşayana kadar pişirilir ve üzerine salça, tuz, karabiber, pul biber eklenir en son ocaktan almaya yakın ise maydanoz eklenerek soğumaya bırakılır.

Tezgaha serilen yufkanın içerisine süt ve sıvı yağ karışımından sürülür. Yufkanın ortasına kavrulan kıyma harcı eklenir ve önce üstten sonra alttan kıymanın üzerine doğru yufka katlanır. Sıvı yağ ve süt karışımı yufka üzerine sürülür ve bir tavaya tereyağ alın üzerine yufka arkalı önlü kızarana kadar pişirme işlemi devam eder. Pişen manlamanın üzerine ise yoğurt ve salçalı karışım sürülerek servis edilir. Afiyet olsun

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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