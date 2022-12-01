Farklı lezzet arayanlar bu haber size! Hazırlaması yalnızca 15 dakika süren manlama tarifi geldi! Bu tarif sizi Ege Bölgesi'nde hissettirecek







MANLAMA MALZEMELERİ







TARİFİ

Ege Bölgesi'nin olmazsa olmaz tariflerinden olan manlama yiyenlerin tadı damağında kalıyor. Herkes tarafından sevilen tarif kısa sürede yoğun ilgi görürken yarışmaların da gözdesi haline geldi. İşte manlama tarifi ve malzemeleri haberimizde2 yemek kaşığı tereyağı1/2 adet soğan (yemeklik doğranmış) 200 gram dana kıyma 1 yemek kaşığı domates salçası 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı pul biber 1 çay kaşığı tuz 5 dal maydanoz (doğranmış) 1 adet yufka Sıvı Yağ - Süt Karışımı İçin: 1 çay bardağısüt 1/2 çay bardağı sıvı yağ Tereyağlı Salçalı Sos İçin: 2 yemek kaşığı tereyağı 1 yemek kaşığı domates salçası 2 yemek kaşığı suManlama yapmak için öncelikle kıyma uygun tavaya alınarak kavrulmaya başlanır. Pembeleşene kadar kavrulan kıymaların suyu çekmesinden sonra üzerine soğan eklenir ve soğanlar yumuşayana kadar pişirilir ve üzerine salça, tuz, karabiber, pul biber eklenir en son ocaktan almaya yakın ise maydanoz eklenerek soğumaya bırakılır. Tezgaha serilen yufkanın içerisine süt ve sıvı yağ karışımından sürülür. Yufkanın ortasına kavrulan kıyma harcı eklenir ve önce üstten sonra alttan kıymanın üzerine doğru yufka katlanır. Sıvı yağ ve süt karışımı yufka üzerine sürülür ve bir tavaya tereyağ alın üzerine yufka arkalı önlü kızarana kadar pişirme işlemi devam eder. Pişen manlamanın üzerine ise yoğurt ve salçalı karışım sürülerek servis edilir. Afiyet olsun