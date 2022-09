Faruk Koca: “Beşiktaş camiasından özür diliyorum”

4 Eylül Pazar akşamı Ankara'da oynanan Ankaragücü - Beşiktaş maçının bitiş düdüğü sonrası sahaya giren bir kişi Beşiktaşlı futbolculara saldırırken, bu olay kamuoyunda geniş yankı buldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'da bulunan binasında bir araya toplanan kulüp başkanları _#10# toplantıda masaya yatırdı. Toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçen Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, açıklama yaptı. Yaşanan olayın köklü bir camianın tümüne mal edilmemesi gerektiğine vurgu yapan Ali Koç, “Zaman zaman takımlarımızın arasında oynanan müsabakalarda _#12# olaylar yaşanabiliyor. Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada yaşanan olaylarda da Beşiktaş takımına ve futbolcularına yapılan saldırı sebebi her halükarda tüm takımlarımıza yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Her ne denli istemesek de on binlerce taraftarın izlediği müsabakalarda ne yazık ki bazı zamanlar _#13# olaylar yaşanabiliyor. Burada önemli olan yaşanan olaylardan sonra kulüplerimizin, federasyonumuzun ve ilgili kişilerin sergilediği duruştur. Buna mukabil, bir kişinin tribünden atlayarak yol açtığı vahim hareketin de yine köklü bir camianın tümüne mal edilmemesi gerektiğini de ifade etmek istiyorum. Burada yaşanan olaylar inşallah bir başka maçta da yaşanmaz. Beşiktaş ve Ankaragücü başkanları kendi aralarında da saygı çerçevesi içinde bu olayı konuştular. Ve bu toplantıda sizlerle de paylaşmalarının doğru olduğuna karar verdik” dedi.Yaşanan olayla ilgili özür dilemenin erdemlik olduğunu belirten Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, “başkalarının tehditlerini dikkate almayız diyerek” şunları söyledi:“Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'a ve Beşiktaş Kulübü Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye teşekkür ediyorum. Maalesef ev sahibi biz olduğumuz için yaşanan olayların sorumluluğu da bize ait. Biraz önce Ali Koç Başkanımızın da dile getirdiği gibi bir tane taraftarın yaklaşık 4,5 metrelik engeli aşarak sahaya girmesi ve bir futbolcuyu tartaklamasını asla kabul etmediğimizi dile getirmek isterim. Yaşanan bu olaylar en fazla ev sahibi takımı ve taraftarını cezalandırmaktır. On binlerce kişinin coşkuyla takımlarını destekleyip maçı izlerken bir kişinin gerçekleştirdiği bu olay maalesef tüm taraftarları töhmet altında bırakıyor. Ben hem maçtan önce bununla birlikte maçtan sonra yaşanan tüm olumsuz olaylar için Beşiktaş camiasından ve başkanından özür diliyorum. Bu bizim kendi irademiz ile yaşanan olaylar sonucu aldığımız bir karardı. Ama maalesef bazı basın kuruluşları, az önce toplantıda da ele aldığımız gibi yaşanan olayları hoş olmayan, incitici ifadeler ile hatta takımları kurumları zan altında bırakacak ifadeler kullanıyorlar. Biz Ankaragücü Kulübü olarak yaşanan olaylardan çok fazla rahatsızlık duyduğumuzu tekrar ifade ediyorum. Özür dilemek bir erdemdir. Üzerimize düşen özrü kendimiz dileriz. Bunun için başkalarının söylemlerini veya tehditlerini dikkate almayız. Bu vesileyle Beşiktaş'tan ve Başkan Ahmet Nur Çebi'den tekrar özür diliyorum. En kısa zamanda ben kendim başkanımız ile birlikte Beşiktaş taraftar gruplarını ziyaret edeceğim. Sanıyorum Ahmet Başkan da Ankara'ya geldiğinde aynı şeyi yapacaktır.”