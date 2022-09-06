SPOR
06 Eylül 2022 - 18:00

Faruk Koca: 'Beşiktaş camiasından özür diliyorum'

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçının bitiş düdüğü sonrası yaşanan olayların yankıları sürerken, kulüp başkanları bir araya gelerek sağduyu mesajı verdi.

SPOR
06 Eylül 2022 - 18:00
3 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Faruk Koca: 'Beşiktaş camiasından özür diliyorum'


4 Eylül Pazar akşamı Ankara'da oynanan Ankaragücü - Beşiktaş maçının bitiş düdüğü sonrası sahaya giren bir kişi Beşiktaşlı futbolculara saldırırken, bu olay kamuoyunda geniş yankı buldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'da bulunan binasında bir araya toplanan kulüp başkanları _#10# toplantıda masaya yatırdı. Toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçen Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, açıklama yaptı. Yaşanan olayın köklü bir camianın tümüne mal edilmemesi gerektiğine vurgu yapan Ali Koç, “Zaman zaman takımlarımızın arasında oynanan müsabakalarda _#12# olaylar yaşanabiliyor. Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada yaşanan olaylarda da Beşiktaş takımına ve futbolcularına yapılan saldırı sebebi her halükarda tüm takımlarımıza yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Her ne denli istemesek de on binlerce taraftarın izlediği müsabakalarda ne yazık ki bazı zamanlar _#13# olaylar yaşanabiliyor. Burada önemli olan yaşanan olaylardan sonra kulüplerimizin, federasyonumuzun ve ilgili kişilerin sergilediği duruştur. Buna mukabil, bir kişinin tribünden atlayarak yol açtığı vahim hareketin de yine köklü bir camianın tümüne mal edilmemesi gerektiğini de ifade etmek istiyorum. Burada yaşanan olaylar inşallah bir başka maçta da yaşanmaz. Beşiktaş ve Ankaragücü başkanları kendi aralarında da saygı çerçevesi içinde bu olayı konuştular. Ve bu toplantıda sizlerle de paylaşmalarının doğru olduğuna karar verdik” dedi.

Faruk Koca: “Beşiktaş camiasından özür diliyorum”



Yaşanan olayla ilgili özür dilemenin erdemlik olduğunu belirten Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, “başkalarının tehditlerini dikkate almayız diyerek” şunları söyledi:
“Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'a ve Beşiktaş Kulübü Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye teşekkür ediyorum. Maalesef ev sahibi biz olduğumuz için yaşanan olayların sorumluluğu da bize ait. Biraz önce Ali Koç Başkanımızın da dile getirdiği gibi bir tane taraftarın yaklaşık 4,5 metrelik engeli aşarak sahaya girmesi ve bir futbolcuyu tartaklamasını asla kabul etmediğimizi dile getirmek isterim. Yaşanan bu olaylar en fazla ev sahibi takımı ve taraftarını cezalandırmaktır. On binlerce kişinin coşkuyla takımlarını destekleyip maçı izlerken bir kişinin gerçekleştirdiği bu olay maalesef tüm taraftarları töhmet altında bırakıyor. Ben hem maçtan önce bununla birlikte maçtan sonra yaşanan tüm olumsuz olaylar için Beşiktaş camiasından ve başkanından özür diliyorum. Bu bizim kendi irademiz ile yaşanan olaylar sonucu aldığımız bir karardı. Ama maalesef bazı basın kuruluşları, az önce toplantıda da ele aldığımız gibi yaşanan olayları hoş olmayan, incitici ifadeler ile hatta takımları kurumları zan altında bırakacak ifadeler kullanıyorlar. Biz Ankaragücü Kulübü olarak yaşanan olaylardan çok fazla rahatsızlık duyduğumuzu tekrar ifade ediyorum. Özür dilemek bir erdemdir. Üzerimize düşen özrü kendimiz dileriz. Bunun için başkalarının söylemlerini veya tehditlerini dikkate almayız. Bu vesileyle Beşiktaş'tan ve Başkan Ahmet Nur Çebi'den tekrar özür diliyorum. En kısa zamanda ben kendim başkanımız ile birlikte Beşiktaş taraftar gruplarını ziyaret edeceğim. Sanıyorum Ahmet Başkan da Ankara'ya geldiğinde aynı şeyi yapacaktır.”

Ahmet Nur Çebi: “Taraftarlarımızı hassasiyete davet ediyorum”

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Futbol camiasından birliktelik mesajı!
Futbol camiasından birliktelik mesajı!
Milli güreşçi Taha Akgül: '2024 Paris Olimpiyatları’nda bu işi noktalayacağım'
Milli güreşçi Taha Akgül: '2024 Paris Olimpiyatları’nda bu işi noktalayacağım'
Batshuayi: 'Sabırsızlıkla sahada takımım için gol atmayı bekliyor ve birlikte kupalar kazanmak istiyorum'
Batshuayi: 'Sabırsızlıkla sahada takımım için gol atmayı bekliyor ve birlikte kupalar kazanmak istiyorum'
Menajer Demir: 'Futbolda şiddet olaylarının önüne geçilmesi gerekiyor'
Menajer Demir: 'Futbolda şiddet olaylarının önüne geçilmesi gerekiyor'
Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı
Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı
Kulüp başkanları, teknik adamlar ve futbolculardan TFF'ye geçmiş olsun ziyareti
Kulüp başkanları, teknik adamlar ve futbolculardan TFF'ye geçmiş olsun ziyareti
Son Haberler
E-Devlet işsizlik maaşı sorgulaması nasıl yapılır? İşsizlik maaşı sorgulama işlemleri
E-Devlet işsizlik maaşı sorgulaması nasıl yapılır? İşsizlik maaşı...
Pentagon'un Asker Konuşlandırma Kararına İran'dan Yanıt; Gemilerinizi Batırırız
Pentagon'un Asker Konuşlandırma Kararına İran'dan Yanıt; Gemilerinizi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek’te müftülere hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek’te müftülere hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bosna Hersek ile 2022 sonunda 1 milyar dolar ticaret hacmini aşmayı hedefliyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bosna Hersek ile 2022 sonunda 1 milyar dolar...
Hatay’da yabancı uyruklu kadınları çalıştıran çeteye fuhuş operasyonu
Hatay’da yabancı uyruklu kadınları çalıştıran çeteye fuhuş...
Bakan Nebati: 'KOBİ’ler için yeni bir hazine destekli kefalet paketi hazırlıyoruz'
Bakan Nebati: 'KOBİ’ler için yeni bir hazine destekli kefalet paketi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna-Hersek'le yeni ticaret hedefini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna-Hersek'le yeni ticaret hedefini açıkladı
Truss’tan Başbakan olarak ilk açıklama: 'Şimdi sorunları çözmenin zamanı'
Truss’tan Başbakan olarak ilk açıklama: 'Şimdi sorunları çözmenin...
Irak’ta Yeşil Bölge’de çıkan olaylarda ölenler için 'şehit' kararı
Irak’ta Yeşil Bölge’de çıkan olaylarda ölenler için 'şehit'...
Kahramanmaraş’ta fabrika yangını
Kahramanmaraş’ta fabrika yangını
Adalet Bakanı Bozdağ başkanlığında 2053 çalışmaları başladı
Adalet Bakanı Bozdağ başkanlığında 2053 çalışmaları başladı
Servis aracı devrilen tıra çarptı: 5 yaralı
Servis aracı devrilen tıra çarptı: 5 yaralı
Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakaları artıyor
Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakaları artıyor
Alman havayolu şirketi Lufthansa'da grevler iptal edildi
Alman havayolu şirketi Lufthansa'da grevler iptal edildi
Şanlıurfa'da kaza yapan otobüsü tamir etmeye gittiğinde hayatının şokunu yaşadı
Şanlıurfa'da kaza yapan otobüsü tamir etmeye gittiğinde hayatının...