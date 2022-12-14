Fas Milli takım formaları yok satıyor













Katar'daki esnaf, Fas'ın Fransa'ya karşı oynayacağı tarihi yarı final öncesinde ürün talebini karşılamakta zorlanıyor. Fas'ın Dünya Kupası'ndaki eşi benzeri görülmemiş başarısı Doha'daki Souq Waqif esnafının talebi karşılayamamasına yol açtı.Kuzey Afrika takımının replika formaları tükendi ve daha fazlası için artan bir talep var. Turnuva öncesindeki günlerde, kent merkezindeki ikonik pazarın dar sokaklarını kaplayan dükkanlar, vitrinlerini günlük Arap kıyafetleri ve aksesuarlarından Dünya Kupası'nda oynayan ülkelerin renkli tişörtleri, atkıları ve bayraklarına dönüştürdü. Arjantin, Brezilya ve ev sahibi Katar, Dünya Kupası'nın ilk birkaç haftasında turizm merkezini dolduran futbolseverler arasında en popüler takımlar olmuştu.EN ÇOK SATAN FORMA HALİNE GELDİ Şimdi ise Çarşamba akşamı Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile karşılaşacak olan Fas diğer tüm takımları geride bıraktı. Fas'ın Portekiz'i yenerek turnuva tarihinin ilk Afrikalı ve ilk Arap yarı finalisti olmasından saatler sonra Al Jazeera'ye konuşan dükkan sahibi Muhammed Sadık, "Kasım ayında, sipariş ettiğimiz düzinelerce Fas formasından her gün bir avuç satıyorduk," dedi. Fas grup aşamasında puan toplamaya başlar başlamaz, takımın forma ve ürünlerine olan talep hızla arttı. Atlas Aslanları eleme aşamalarında İspanya ve Portekiz'i yendikten sonra talep daha da arttı. Sadiq, "Fas her kazandığında yüzlerce forma siparişi veriyorduk ve bir sonraki maçın oynandığı gün öğleden sonraya kadar tüm formalar tükeniyordu" dedi.