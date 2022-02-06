Fas'ta 4 gündür düştüğü kuyuda mahsur kalan çocuk kurtarıldı!













Fas'ın kuzey bölgesinde bulunan Şafşavan kentinde geçtiğimiz salı günü 32 metre derinliğinde olan bir kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan için tüm arama kurtarma ekipleri 4 gün boyunca seferber oldular. Aralıksız devam eden çalışmalar sonunda küçük çocuk mahsur kaldığı kuyudan sağ salim çıkarıldı.Çalışmalar sırasında kazı alanı yaratan ekipler, olası kaya çöküntüsünün meydana gelmemesi için de 1,5 metre çapında metal bir tankı alana taşıdı. Bir yandan da Rayyan'ın bulunduğu kuyuya hayatta kalabilmesi için oksijen takviyesi yapılırken beton borular kullanılarak başlatılan yatay sondaj operasyonu sonunda küçük çocuk düştüğü yerden kurtarıldı.