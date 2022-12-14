SPOR
14 Aralık 2022 - 23:26

Fas'ta Romain Saiss Fransa maçında sahadan sedyeyle çıktı.Beşiktaşlılar bir hayli endişeli

Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Romain Saiss'ın yaşadığı sakatlığın ardından Fas-Fransa maçına devam edememesi ve sağlık durumunun belirsizliği siyah beyazlılarda moralleri alt üst etti.

SPOR
14 Aralık 2022 - 23:26
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Fas'ta Romain Saiss Fransa maçında sahadan sedyeyle çıktı.Beşiktaşlılar bir hayli endişeli


Katar'da oynanan Dünya Kupası'na damga vuran takımlardan biri olan Fas'ta Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen Romain Saiss oynadığı oyunla damga vurmayı başarmıştı.

Fas Milli Takımı'nda kaptanlık görevini üstlenen Saiss grup aşamasından itibaren oynadığı oyunla takımına büyük bir avantaj sağlamıştı. Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir Afrika ekibinin yarı finale yükselmiş olmasıyla birlikte Fas tüm dünya üzerinde dikkatleri üzerine topladı.



Son oynanan karşılaşmalara sakatlık problemi olmasına rağmen ilk 11'de başlayarak bir nevi kendisini de büyük bir riske atan Romain Saiss'ın ısrarla oynama isteği Beşiktaşlı taraftarların tepkisini toplamıştı.

Fransa ile oynanan yarı final karşılaşmasına da ilk 11'de başlayan Fas kaptanı Romain Saiss, sakat sakat sahaya çıktığı mücadeleye 27. dakikada yaşadığı problemin ardından devam edemedi.

Sedye ile oyun alanını terk eden Romain Saiss'ın sağlık durumu büyük bir merakla beklenirken, sezonu kapatıp kapatmayacağı konusu ise şimdiden Beşiktaş teknik heyetinde büyük bir endişe yarattı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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