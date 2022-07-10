Bankacılık işlemlerinde para göndermek vatandaşlar, uygulama içerisindeki Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemini kullanıyorlar. Özellikle resmi tatillerde bankaların çalışmamasından dolayı sistem daha fazla kullanılıyor. FAST sistemini kullanarak para gönderimi ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, sistem üzerinden işlemlerin nasıl yapıldığını ve işlem limitinin olup olmadığını araştırıyor. İşte, FAST sistemi ile ilgili tüm detaylar..
TEKNOLOJİ
10 Temmuz 2022 - 20:52
FAST ile para nasıl gönderilir? FAST gönderiminde işlem limiti var mı? FAST ile gönderilen para ne zaman hesaba geçer? FAST para gönderimi adımları
Resmi tatil günlerinde bankaların çalışmaması ile birlikte, vatandaşlar para gönderme işlemlerini FAST sistemini kullanarak gerçekleştiriyorlar. FAST ile para nasıl gönderilir? FAST gönderiminde limit var mı? FAST ile gönderilen para ne zaman hesaba geçer? FAST para gönderimi adımları..
TEKNOLOJİ
10 Temmuz 2022 - 20:52