TEKNOLOJİ
10 Temmuz 2022 - 20:52

FAST ile para nasıl gönderilir? FAST gönderiminde işlem limiti var mı? FAST ile gönderilen para ne zaman hesaba geçer? FAST para gönderimi adımları

Resmi tatil günlerinde bankaların çalışmaması ile birlikte, vatandaşlar para gönderme işlemlerini FAST sistemini kullanarak gerçekleştiriyorlar. FAST ile para nasıl gönderilir? FAST gönderiminde limit var mı? FAST ile gönderilen para ne zaman hesaba geçer? FAST para gönderimi adımları..

TEKNOLOJİ
10 Temmuz 2022 - 20:52
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FAST ile para nasıl gönderilir? FAST gönderiminde işlem limiti var mı? FAST ile gönderilen para ne zaman hesaba geçer? FAST para gönderimi adımları


Bankacılık işlemlerinde para göndermek vatandaşlar, uygulama içerisindeki Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemini kullanıyorlar. Özellikle resmi tatillerde bankaların çalışmamasından dolayı sistem daha fazla kullanılıyor.

FAST sistemini kullanarak para gönderimi ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, sistem üzerinden işlemlerin nasıl yapıldığını ve işlem limitinin olup olmadığını araştırıyor. İşte, FAST sistemi ile ilgili tüm detaylar..



FAST ile para nasıl gönderilir

FAST ile para nasıl gönderilir?

FAST sistemiyle para gönderme işlemi aslında çok basittir. Merkez Bankası'nın işleme aldığı anlık ödeme sistemi olarak tanımlanan FAST sisteminde ödemeler 7/24 ve anlık olarak gönderilen hesaba geçer. Ödeme tarafları ise yapılan bu işlem sonrasında yine anında bilgilendirilir.

FAST ile gönderilen para ne zaman hesaba geçer?

FAST sistemiyle genel tabirle anlık para gönderme işlem istemidir. Yani gönderici onay vermesi halinde finansal kuruluşunuz aldığı talimatı FAST'a gönderir ve ödeme saniyeler içinde karşı hesaba tanımlanır. Ödemeyi hesabına alan kullanıcı fonu hemen kullanmaya başlayabilir. Toplamda 25 saniye süren işlemler dilenirse iptal edilebilir ve iptal işlemi finansal kuruluş tarafından müşteriye bilgi olarak verilir.

FAST gönderiminde işlem limiti var mı?

FAST ile para gönderme işleminde işlem başına uygulanması gereken herhangi bir üst limit yoktur. 8 Ocak 2021 tarihinde ödemelerin üst limitleri 50 TL olarak işletim sistemine alınan FAST ödemelerinde bu limit kademeli olarak artırılmıştır. Daha sonra 21 Şubat 2022 tarihinde ise işlem başına ödemelerin üst limit miktarı 5000 TL'ye kadar yükseltilmiştir.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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