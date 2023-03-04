Fatih Altaylı şoke eden görüşmeyi açıkladı! Mansur Yavaş ile görüştüm dedi, bombayı patlattı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkması, Türkiye'nin siyasi gündemini hareketlendirdi. Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na yaptığı çağrı, iki büyükşehir belediye başkanının cumhurbaşkanlığına aday olabileceği spekülasyonlarını beraberinde getirdi. Ancak, Yavaş cephesinden gazeteci Fatih Altaylı'nın yaptığı açıklamada adaylık ihtimalinin çok düşük olduğu ifade edildi. İmamoğlu ve Yavaş'ın bu konudaki tutumları henüz netlik kazanmamışken, siyasi gündemdeki bu gelişmeler yakından takip ediliyor.
"MANSUR YAVAŞ'LA GÖRÜŞTÜM"
Ersoy'un "Sayın İmamoğlu ya da Yavaş'la görüştünüz mü?" sorusuna yanıt veren Altaylı, "Ben Mansur Yavaş'la konuştum. Yavaş'ın aday olarak çıkma ihtimali sıfırın da altında. Birkaç saat önce kendisiyle konuştum. Pazartesi günü Meral Akşener, Salı günü de Mansur Yavaş, programıma konuk olacaktı. Ancak Yavaş, tartışmaların ortasında yer almamak istediğini belirtti ve tavrını daha önce açıkladığı için televizyona çıkmayacağını söyledi. Yavaş, bu çağrıya kesin bir şekilde tamam demedi. Zaten CHP'li bir belediye başkanı olarak, altılı masada yer almayacağını daha önce de ifade etmişti. İmamoğlu ile görüşmedim, ancak onun da farklı bir tutum sergilemeyeceğini düşünüyorum" dedi. Altaylı, Yavaş'ın aday olma ihtimalinin sıfırın altında olduğunu ve televizyon programına katılmayacağını belirtti. Ayrıca İmamoğlu'nun da farklı bir tutum sergilemeyeceğini düşündüğünü söyledi. Ancak Yavaş'ın bu çağrıya kesin bir şekilde tamam demediğine de vurgu yaptı.
"BÜTÜN MASA YANLIŞ YAPTI"Seçimlere kısa bir süre kala, Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı sonrası, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ne yapacakları merak konusu oldu. Gazeteci Fatih Altaylı, bu konu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Altaylı, masanın bu işi bugüne kadar bırakmış olmasının yanlış olduğunu ve bütün bu meseleyi son ana bırakmanın başlı başına bir sorun olduğunu söyledi. Karamsarlık hissi uyandıran bir durumda olmadığımızı belirten Altaylı, Meral Akşener'in seçim sonuçlarını doğrudan etkilemek için bütün oy bloğuyla karşı ittifaka geçmesi gerektiğini, ancak bu durumda oy oranında büyük bir düşüş yaşayacağını ifade etti.
Akşener'in muhalefette büyük bir güç olduğunu ve yeni bir oyun kurmaya çalıştığını vurgulayan Altaylı, henüz siyasette oyunun bitmediğini ve hiç kimse son kozunu oynamadığını, hesapların da değişmediğini söyledi. Sadece hesaplama yönteminin farklılaşacağı bir durumun ortaya çıktığını belirten Altaylı, herkesin soğukkanlılığını koruması gerektiğini ve ayın 12'sine kadar beklememiz gerektiğini ifade etti. Son olarak da Altaylı, "Sadece oyun değişti" dedi.